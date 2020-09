Cosmetici bio: la nuova moda delle star è lanciare linee vegan

Nelle ultime settimane Selena Gomez e Alicia Keys hanno lanciato la loro linea vegan di cosmetici, ma prima era stata la volta di Rihanna e tanti altri.

Da Rihanna, a Selena Gomez, ma anche Gwyneth Paltrow, Alicia Keys e Jessica Alba; senza dimenticare Lady Gaga: questo è il periodo del lancio della sua linea vegan.

Secondo un report della società di ricerche Grand View Research il mercato globale dei cosmetici vegani raggiungerà un valore di 20,8 miliardi di dollari entro il 2025 tutto questo grazie alle star. Sono in moltissimi a non risparmiarsi: i marchi vegan si moltiplicano a beneficio dell’ambiente.

Linea Vegan: le star che ne hanno una

La bellezza naturale piace ma ogni tanto un aiuto bisogna darselo… meglio se naturale. Usare cosmetici bio è consigliabile perché non rovina la pelle sul lungo periodo; e questo le star lo sanno bene. In arrivo nel 2021 sul mercato i prodotti ideati dalla cantante americana Alicia Keys con il brand californiano e.l.f Cosmetics: saranno vegani e cruelty free.

Non ci sono ancora dettagli sui prodotti che la cantante ed e.l.f Cosmetics lanceranno sul mercato, ma la certezza è che saranno la scelta giusta per coloro che non amano un trucco pesante. Il marchio ha tuttavia rivelato che la gamma sarà ampia e ce ne saranno di tutte le tipologie. I prezzi, inoltre, dovrebbero essere contenuti in modo da assicurare la loro accessibilità a un vasto pubblico. La cantante, però, è solo l’ultima in ordine di tempo.

Ci aveva pensato anche Selena Gomez con Rare Beauty by Sephora. Come altre star imprenditrici nel mondo della bellezza (vedi Rihanna), anche l’ex star di High School Musical è dell’idea che i prodotti per prendersi cura di sé debbano essere inclusivi e alla portata di tutti. Dodici nuance di rossetti, 8 di liquid blush.

E poi il liner nero, la matita per le sopracciglia, i primer e il kit per l’effetto glow. La linea make up di Rare Beauty è concepita per adattarsi a tutte le esigenze di trucco. Una nuova linea vegan prende vita e finalmente sul mercato inizia a imporsi il bio non solo come stile di vita ma anche come beauty routine. L’ambiente sta meglio e alla fine, anche noi.