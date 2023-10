Cosa succede a chi si allena ma mangia male

Per perdere peso, rimanere in forma e anche scongiurare tante malattie a carico del nostro organismo, non basta solo fare attività fisica. Bisogna seguire anche una dieta sana, equilibrata, bilanciata, varia, che possa contenere tutti i nutrienti necessari al corpo anche mentre pratichiamo sport. Non mangiare sano potrebbe non permetterci di ottenere i risultati sperati. E lo stesso potrebbe accadere allenandosi a digiuno o non mangiando in modo adeguato.

Per perdere peso e mantenersi in forma mangiare sano non basta. Bisogna fare anche un po’ di attività fisica e sportiva, in base alle proprie condizioni ed esigenze. Ma vale anche il contrario. Inutile fare tanto sport e poi non seguire un’alimentazione varia, equilibrata, salutare: sarebbe tutto tempo perso. Se ci stiamo chiedendo cosa succede a chi si allena e mangia male, la risposta è presto data. Non ottiene i risultati sperati, perché le due attività (allenarsi e mangiare sano) devono andare di pari passo. Non è solo una questione di estetica legata alla forma fisica, ma di salute.

Cosa succede se mi alleno senza dieta?

Allenarsi senza seguire una dieta idonea, non solo al tipo di allenamento che si fa, ma anche alla volontà di imparare a nutrirsi in modo consapevole e sano, può essere dannoso. In caso, infatti, di allenamento blando, leggero, con qualche camminata veloce e un’attività fisica non troppo pesante, non mangiare sano potrebbe non permetterci di raggiungere i risultati sperati. Continuare a mangiare male quando ci si allena è controproducente, sia per l’obiettivo di perdere peso e tornare in forma, sia in un’ottica di prevenzione di malattie e altre problematiche di salute che derivano da un’alimentazione scorretta. Anche in presenza di un po’ di sana attività fisica.

Inoltre, se abbiamo scelto un tipo di allenamento ad alta intensità, con molti sovraccarichi o che ci fa sudare molto, con movimenti e azioni particolari, questo potrebbe portarci a bruciare grasso corporeo e a incrementare la massa muscolare. A scapito però della salute di tutto il corpo. Perché non mangiando sano non potremmo proteggere il nostro organismo da eventuali pericoli di salute, nonostante l’intensa attività fisica eseguita in palestra o a casa con esercizi mirati.

Chi fa palestra deve mangiare tanto?

Chi va in palestra e si allena ad alta intensità pensa di poter mangiare tutto senza avere alcun problema. Ma non è proprio così. Anche per chi pratica sport, la dieta dovrebbe comunque essere sana, varia, equilibrata e, ovviamente, adeguata. Mangiando i cibi sbagliati o in quantità eccessivi, anche in presenza di tante ore di attività fisica, questo si rispecchia in una scarsa efficacia di tutti i sacrifi fatti tra esercizi e allenamenti vari.

Chi va in palestra dovrebbe mangiare alimenti ricchi pieni di nutrienti che danno energia, senza esagerare mai con le porzioni. Dovrebbe fare tre pasti al giorno, con due snack, evitando di mangiare troppo prima degli allenamenti, così da non appesantirsi. Chi vuole, invece, aumentare la massa muscolare, deve aumentare l’apporto di proteine di circa 1 grammo per ogni chilo di peso corporeo.

Cosa succede se ti alleni ma non mangi abbastanza?

Allenarsi a digiuno o senza aver mangiato abbastanza, però, è altrettanto controproducente quanto allenarsi mangiando troppo e male. Non avendo, infatti, a disposizione la quantità giusta di carboidrati, l’organismo dovrà andare a prendere i grassi depositati per fornire energia per allenarsi. Oltre ai grassi, però, ricaverà quest’ultima anche dalle proteine presenti nei muscoli, andando a danneggiare la massa muscolare.

La strada giusta secondo gli esperti è quella di mangiare sano, nelle giuste dosi, nei pasti principali della giornata, non troppo a ridosso dell’allenamento. Così da garantire all’organismo la giusta energia per perdere peso, mantenersi in forma e scongiurare piccoli e grandi problemi di salute.