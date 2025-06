Se hai questo prodotto Ikea in casa, non usarlo più in alcun modo. Si tratta di un lotto che sta per essere ritirato da diversi negozi ed è stata la stessa Ikea a richiamarlo.

Si tratta di alcune spatole da cucina che possono contenere una sostanza nociva. Ecco quali sono i motivi del richiamo e del ritiro dei lotti presi in considerazione e cosa fare se li si ha in casa o li hai già usati per sbaglio.

Una situazione che sta mettendo in agitazione molte famiglie, ma non si deve creare panico o allarmismi. Basta seguire i consigli e le direttive del Ministero per capire cosa fare.

Ikea: un allarme che non deve esser lasciato in sospeso

Quante volte abbiamo sentito parlare di lotti di pasta o di altri prodotti che vengono ritirati dal commercio o dagli scaffali dei supermercati, per ordine del Ministero della Salute, per una serie di motivazioni, che vengono spesso anche precisate nell’ordinanza stessa, in modo da fare chiarezza anche con i cittadini.

Anche adesso siamo davanti al ritiro di alcune specifiche spatole da cucina, che contengono una sostanza nociva al loro interno e che sono vendute, nel dettaglio, da Ikea. Ma perché questo alimento è stato ritirato? Come dicevamo all’inizio, ad annunciarlo è stato la stessa catena di negozi di arredamento svedese.

Si tratta delle spatole della linea Ikea 365+ Hjälte. Qual è stato il motivo del ritiro? Stando ad alcuni test eseguiti in Belgio, sono stati rilevati valori di ammine aromatiche primarie (AAP) al di sopra del limite consentito e, i lotti presi in considerazione sono quelli con il codice articolo 401.494.62 e la data di produzione 2445 (AASS). Sono le spatole acquistate dopo il mese di novembre 2024.

Le spatole che verranno ritirate

Per tutti coloro che le hanno acquistate, Ikea fa sapere che a scopo precauzionale va interrotto l’uso se si è acquistate proprio quelle che vi abbiamo sopraindicato.

I consumatori interessati devono contattare la catena di negozi Ikea per ricevere un rimborso completo, oppure recarsi in qualsiasi punto vendita per la sostituzione o il rimborso, anche senza presentare lo scontrino.

Ikea invita tutti coloro che l’hanno acquistata a non usarla più in alcun modo e, per qualsiasi motivazione, possono contattare, per quel che riguarda l’Italia, il numero 02 36011887. Una situazione che ha messo in allarme tante persone, a partire proprio dai cittadini che hanno, per mesi utilizzato questo prodotto. Ma ora è necessario ritirarlo dal mercato per la motivazione sopra indicata.

Quindi, se anche tu l’hai in casa, segui le indicazioni per il suo ritiro.