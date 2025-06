Autovelox, importanti novità a riguardo il nuovo decreto elimina perfino le multe: ecco i dettagli e le curiosità

Roma, 11 giugno 2025 – In queste settimane si sta completando la disattivazione degli autovelox in numerosi comuni italiani, a seguito di un nuovo decreto ministeriale che ha modificato le norme relative al loro utilizzo e alla validità delle sanzioni elevate con dispositivi non conformi.

Il recente provvedimento emanato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha stabilito che tutti gli autovelox installati senza rispettare le nuove direttive tecniche devono essere tempestivamente disattivati. Questa misura nasce dall’esigenza di garantire il rispetto della normativa vigente e di tutelare i diritti degli automobilisti. In particolare, il decreto ha individuato specifici criteri tecnici e di taratura che devono essere rispettati per poter utilizzare i dispositivi in modo legittimo.

Il mancato adeguamento a tali prescrizioni comporta quindi l’invalidità delle multe elevate tramite gli strumenti non conformi, rendendo di fatto nulle molte sanzioni già comminate. La decisione ha avuto un impatto significativo soprattutto nelle aree urbane dove l’uso degli autovelox è molto diffuso per il controllo della velocità e la sicurezza stradale.

Conseguenze per automobilisti e amministrazioni locali

Con la disattivazione degli autovelox, numerosi conducenti hanno potuto ottenere l’annullamento delle multe ricevute in passato, qualora queste fossero state emesse con dispositivi non a norma. Le amministrazioni comunali sono chiamate ad aggiornare le proprie apparecchiature e a rispettare scrupolosamente le procedure di omologazione e verifica periodica. Solo in questo modo potranno ripristinare la validità delle sanzioni e garantire un’efficace attività di controllo della velocità.

Inoltre, il decreto ha previsto termini stringenti per l’adeguamento delle postazioni di controllo e ha fissato un calendario per le verifiche tecniche che dovranno essere effettuate da enti accreditati. Questo nuovo quadro normativo mira a evitare abusi e contestazioni legate alla mancata correttezza degli strumenti utilizzati.

L’intervento legislativo rappresenta un passo importante nella regolamentazione delle misure di sicurezza stradale, assicurando un equilibrio tra la necessità di prevenire incidenti e la tutela dei diritti degli utenti della strada.