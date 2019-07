Cosa non mangiare in gravidanza: gli alimenti da evitare

L’alimentazione riveste un ruolo primario in gravidanza: l’elenco dei cibi da limitare o evitare completamente per preservare la salute del feto.

Per le donne in gravidanza seguire uno stile alimentare vario e completo è doppiamente importante, al fine di tutelare la salute individuale e permettere al feto di crescere sano. La qualità dell’alimentazione, infatti, può realmente influire sulla salute della futura mamma e del nascituro anche nel periodo che precede il concepimento, diventando ancora più determinante durante i mesi di allattamento al seno.

Secondo quanto raccomandato dal Ministero dalla Salute, le donne in gravidanza non devono farsi mancare frutta e verdura, carboidrati e proteine ma anche latte e derivati, cibi ricchi di fibre anche per contrastare la stipsi che rappresenta un disturbo comune durante la gestazione. Anche coloro che seguono una dieta vegetariana, inoltre, devono assumere dosi di proteine adeguate eventualmente ricorrendo agli integratori alimentari consigliati dal medico curante. Anche la lista dei cibi da limitare o perfino non consumare in gravidanza è abbastanza lunga, principalmente per evitare di esporsi al contagio di alcuni agenti patogeni nocivi soprattutto per il feto, come Listeria monocytogenes e Toxoplasma gondii.

Cibi da limitare

In gravidanza alcuni cibi devono essere assunti con le dovute precauzioni, non in quanto ritenuti pericolosi in sé ma perché un consumo eccessivo potrebbe favorire lo sviluppo di patologie specifiche:

caffè e tè, in quanto le sostanze nervine che contengono possono attraversare la placenta;

sale, preferendo comunque quello iodato, per limitare il rischio di ipertensione;

zuccheri semplici, per non alterare la curva glicemica.

Alimenti da evitare

L’alimentazione della futura mamma non dovrebbe comprendere: