Cosa mangiare dopo le 18: guida definitiva per linea e salute

Per mantenersi in forma ed in salute, è bene sapere che è preferibile non consumare alcuni cibi dopo le 18 e preferirne altri. Tra quelli vietati, troviamo bevande alcoliche e con caffeina, i cibi fritti, quelli grassi e i piccanti. Tra gli alimenti che si possono mangiare, invece, ci sono i cereali integrali, le carni magre e le verdure cotte.

Le ore serali sono spesso associate a pasti conviviali, rilassanti e deliziosi. Ma sapevi che la scelta dei cibi che consumi dopo le 18:00 può influenzare la qualità del tuo sonno, il tuo metabolismo e la tua salute generale? Ecco una guida completa su quali alimenti privilegiare e quali evitare per garantirti una cena nutriente e facilmente digeribile, amica della linea e della salute.

Ora di cena

Mentre in alcuni paesi nordici la cena viene consumata presto, in altre culture si tende a cenare più tardi. Ma indipendentemente dall’orario, ciò che realmente conta è ciò che scegliamo di mettere nel piatto: mangiare prima di dormire non fa ingrassare in sé, quello che può far prendere peso o causare problemi di salute e al sonno è la scelta di determinati tipi di cibo. Ecco perché è fondamentale conoscere gli effetti di alcuni alimenti consumati nelle ore serali, in modo da capire quali cibi preferire e quali, invece, evitare.

Quali alimenti preferire dopo le 18

Fonte: Pixabay

Proteine magre

Pollo, tacchino e pesci bianchi come il merluzzo sono leggeri e facilmente digeribili. Forniscono anche proteine essenziali per la riparazione e la crescita muscolare.

Verdure Cotte

Mentre le verdure crude possono essere difficili da digerire di sera, quelle cotte a vapore o al forno sono più delicate per lo stomaco.

Cereali integrali

Riso integrale, orzo e quinoa sono ricchi di fibre e carboidrati complessi, che forniscono energia prolungata senza picchi glicemici.

Legumi

Lenticchie, ceci e fagioli sono un’ottima fonte di proteine vegetali e fibre, ideali per una cena saziante e nutriente.

Cibi da evitare dopo le 18

Alcuni alimenti possono essere particolarmente pesanti o stimolanti, pertanto è meglio limitarne il consumo serale. Tra questi:

formaggi grassi e stagionati

carni rosse grasse

cibi fritti

cibi piccanti

cavoli e verze

pesci sott’olio

gelati e dolci ricchi di zucchero

cioccolato al latte

insalate crude

5 consigli pratici per una cena equilibrata

Per garantire un pasto serale equilibrato, è importante:

bilanciare le proteine, i carboidrati e i grassi

evitare di bere bevande con caffeina o alcoliche

ascoltare il proprio corpo

mangiare quando si ha fame

evitare di andare a letto con lo stomaco troppo pieno.

Conclusione

Scegliere gli alimenti giusti dopo le 18:00 può fare una grande differenza per il proprio benessere generale. Seguendo questi consigli, sarà possibile godere di pasti deliziosi che nutrono il proprio corpo e supportano la digestione, il sonno e la salute generale. Mangiare bene di sera significa svegliarsi rinfrescati, rigenerati e pronti per affrontare al meglio un nuovo giorno.

