Nissan fissa l’obiettivo sul clima: carbon neutral entro il 2050

Obiettivo carbon neutrality entro il 2050 per Nissan, che ha diffuso i piani per migliorare il proprio impatto verso il clima.

Carbon neutral entro il 2050. Questo l’obiettivo per il clima fissato da Nissan, che riguarderà non soltanto il ciclo di vita dei suoi prodotti, ma anche le sue stesse operazioni.

L’obiettivo della casa giapponese legato ai cambiamenti climatici passerà anche dall’adozione di tecnologie di elettrificazione dei prodotti e da variazioni nei processi di produzione:

Come ha dichiarato Makoto Uchida, CEO di Nissan, intervenuto a commento degli obiettivi per il clima della casa automobilistica:

Siamo determinati nell’offrire il nostro apporto per creare una società carbon neutral e contribuire al rallentamento dei cambiamenti climatici. La nostra offerta di veicoli elettrificati continuerà a espandersi in tutto il mondo e contribuirà a farci raggiungere l’obiettivo di neutralità carbonica. Continueremo a promuovere l’innovazione a beneficio delle persone per un futuro più sostenibile per tutti.