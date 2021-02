Contadini su Instagram, i nuovi influencer di tendenza

Fonte immagine: Unsplash

I contadini come novelli Influencer social, questa la nuova tendenza figlia del lockdown e di una sempre più crescente voglia di natura.

Le ultime tendenze imposte dalla pandemia e dal lockdown sono legate alla necessità di una vita più semplice, magari immersa nel verde e a diretto contatto con la natura. La rinascita dell’interesse nei confronti di un ambiente meno frenetico ha permesso di lanciare una nuova e singolarissima tendenza, ovvero i contadini come novelli influencer di Instagram. La permanenza casalinga forzata ha spinto molte persone a cercare informazioni in rete, in particolare nei riguardi della realizzazione di piccoli orti urbani.

Piccole aree verdi da collocare dentro casa oppure direttamente sul balcone, per poter godere del profumo e della visione di fiori e piante rigogliose. Senza dimenticare frutta e verdura sana a cui poter attingere per gustare prodotti freschi, ancora meglio se coltivati in mini orti cittadini. Un bisogno di natura e di benessere, un’attività utile a spezzare la monotonia imposta dai pericoli legati alla pandemia. Per questo motivo la ricerca di dati e informazioni è cresciuta in modo esponenziale.

Contadini novelli Influencer social, una tendenza tutta inglese

È stata proprio l’Inghilterra a lanciare questa nuova tipologia di tendenza, forte di molte aree verdi e di vere e proprie contee dove la cultura green è ai massimi livelli. I farmers più amati delle aree rurali inglesi hanno deciso di buttarsi sui social per fornire consigli, strategie e indicazioni per migliorare le coltivazioni casalinghe. Protagonisti del countryside non hanno lesinato suggerimenti e trucchi per migliorare il benessere di fiori e piante casalinghe.

Ma anche l’Italia non è stata da meno e molte realtà agricole sono approdate su Instagram aprendo virtualmente le porte delle loro attività. Social come panoramica su un mondo naturale, su coltivazioni, giardinaggio e produzioni sostenibili, ma anche vetrina per mostrare i prodotti e aumentare le vendite.

C’è chi si è affacciato al mondo dell’agricoltura solo venti anni fa, come Hannah Jackson, del tutto nuova e inesperta ma pronta a rivoluzionare la sua vita. Oppure Fescion Farmer gestito da Fabio Costantini diventato contadino per passione, come recita il suo IG forte dei suoi più di 8mila follower.

Fonte: Vanity Fair