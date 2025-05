Condominio, se l’amministratore non ti avverte della possibilità di rateazione delle spese, ecco come puoi ripartirle.

Coloro che scelgono di vivere in un condominio, sanno che interfacciarsi tra amministratore e inquilini dei vari appartamenti è fondamentale. Questo, soprattutto nell’ottica di prendere delle decisioni in merito a spazi comuni, lavori di ristrutturazione, regole di rispetto reciproco e molto altro ancora.

Quando si vive in un condominio, ci sono delle spese da affrontare e man mano che esse si presentano e possono riguardare diverse situazioni, è importante riunirsi per decidere se e come affrontarle e anche come ripartirle, in base ai millesimi di ogni immobile.

Tra le spese più frequenti, che non sono da decidere ma sono fisse, all’interno di uno stabile, ci sono le cosiddette spese condominiali. Si tratta di costi che servono a mantenere in buono stato le parti comuni di un determinato palazzo.

In molti si chiedono se sia possibile rateizzarle o meno. È importante conoscere la risposta a tale quesito, per sapere come muoversi. D’altronde, se ci fosse la possibilità di rateizzarle, in un periodo di crisi come quello che stiamo vivendo, si andrebbe ad alleggerire il carico di spese da affrontare, per famiglie che fanno più fatica a far quadrare i conti, rispetto ad altre.

Spese di condominio, è possibile rateizzarle: come stanno le cose

Di solito, le spese condominiali si suddividono in spese di ordinaria amministrazione, come ad esempio pulizia, luce, installazioni videocitofono ecc., oppure spese straordinarie legate a ristrutturazioni, e molto altro ancora.

Ogni condomino paga tali spese, come detto, in base ai millesimi stabiliti dal regolamento del condominio. Sono spese che si affrontano ogni 3/6 mesi. Tuttavia, possono anche esserci mensilmente, dipende dalle scelte degli abitanti del palazzo. È l’amministratore a occuparsi di inviare i bollettini con cifre da pagare e scadenze varie.

Nel momento in cui non si paga, si può arrivare a un decreto ingiuntivo, e se neanche dopo il suddetto avviso, il condomino perpetra nell’insolvenza, rischia il pignoramento di stipendio, immobile ecc.

Ora, in molti si chiedono, è possibile pagare le spese di condominio a rate? Ebbene sì, in certi casi si può, ma bisogna prima interpellare amministratore o assemblea condominiale. Si può chiedere di versare le spese di condominio tramite rateazione, se si fa difficoltà, previa istanza scritta, e spiegando le ragioni per cui la si chiede.

È dunque importante compiere questo passo se si è in difficoltà, in modo da cercare di trovare una soluzione con condomini e amministratore.