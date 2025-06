In estate il condizionatore incide sulla bolletta. La modalità Dry permette di risparmiare energia mantenendo il comfort. Ecco come funziona e perché conviene.

Con l’arrivo del caldo torrido, l’uso del condizionatore è diventato una necessità quotidiana in molte abitazioni italiane. Ma mentre cresce il comfort, salgono anche i consumi energetici. La scelta della modalità di funzionamento può fare una grande differenza sulla bolletta, con risparmi che arrivano fino al 30% se si utilizza il programma giusto. Uno su tutti: il meno conosciuto ma estremamente efficace “Dry”, progettato per combattere l’umidità più che il calore.

Perché “Dry” è il programma più efficiente nei mesi caldi

Nella maggior parte dei condizionatori moderni, la funzione “Dry” è spesso sottovalutata o addirittura ignorata. A differenza del programma “Cool”, che punta a raffreddare direttamente l’ambiente, “Dry” lavora per rimuovere l’umidità in eccesso, rendendo l’aria più leggera e respirabile.

Il tasso di umidità è il principale responsabile della sensazione di afa. Anche a temperature moderate, un’aria troppo satura di vapore può risultare soffocante. Il programma “Dry” agisce proprio su questo parametro, migliorando il comfort termico senza bisogno di abbassare drasticamente i gradi impostati.

Un aspetto tecnico spesso trascurato è che, in questa modalità, il compressore funziona in modo intermittente, limitando i picchi di assorbimento energetico. Ne risulta un minor consumo di corrente, senza sacrificare il benessere. Questo si traduce in meno sprechi, meno usura per il dispositivo e un impatto minore sulla bolletta mensile.

Nelle giornate estive più calde ma non torride, utilizzare “Dry” permette di mantenere ambienti tra i 26 e i 28 gradi, percepiti comunque come freschi grazie alla riduzione dell’umidità. E tutto ciò senza forzare il sistema, evitando stress inutili per l’apparecchio e per il portafoglio.

Come usare “Cool” in modo consapevole e quando è davvero necessario

Il programma “Cool”, quello più utilizzato, resta comunque utile in alcune situazioni. È pensato per raffreddare rapidamente l’ambiente portando la temperatura ai valori impostati, spesso intorno ai 22 o 24 gradi. Ma questa efficacia ha un costo energetico elevato. Il compressore resta acceso in modo continuo, specie in spazi grandi o esposti al sole.

Uno degli errori più frequenti è impostare temperature troppo basse, nella convinzione che il fresco arrivi prima. In realtà si ottiene solo un incremento nei consumi, senza un beneficio reale sul comfort percepito.

Il consiglio degli esperti è quello di limitare l’uso del “Cool” alle ore più calde del giorno o in giornate eccezionalmente afose, lasciando invece al “Dry” il compito di mantenere condizioni ottimali per gran parte della giornata.

Per migliorare ulteriormente l’efficienza, è utile chiudere porte e finestre, pulire regolarmente i filtri del condizionatore e, dove possibile, usare ventilatori da soffitto per distribuire l’aria in modo uniforme.

Chi gestisce bene il proprio condizionatore e sfrutta le funzioni meno energivore, non solo mantiene la casa fresca, ma riesce anche a contenere i costi, senza sacrificare il comfort.

La modalità “Dry”, già adottata da chi è attento al risparmio, si conferma dunque una scelta strategica. Riduce l’umidità, limita i consumi e garantisce ambienti più salubri. E quando il caldo si fa insostenibile, il “Cool” può intervenire, ma con consapevolezza.