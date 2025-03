I supermercati Conad hanno recentemente avviato il richiamo di un lotto di würstel di puro suino a marchio Conad. Questa decisione è scaturita da controlli interni che hanno rivelato la presenza di tracce di proteine del latte, non specificate in etichetta. Il prodotto, venduto in confezioni da 100 grammi, ha come termine minimo di conservazione il 28 maggio 2025, corrispondente al lotto di produzione coinvolto.

Dettagli sul prodotto richiamato

Il Salumificio Fratelli Beretta Spa è il produttore dei würstel richiamati, per conto di Conad Società Cooperativa. La produzione avviene nello stabilimento situato in via Felice Beretta 5, a Medolago, in provincia di Bergamo, identificato con il marchio IT 368 L CE. Questo richiamo rappresenta un’importante misura precauzionale per garantire la sicurezza dei consumatori, in particolare per coloro che soffrono di allergie alle proteine del latte.

Raccomandazioni per i consumatori

Conad ha emesso una raccomandazione per tutti i consumatori allergici alle proteine del latte, suggerendo di non consumare i würstel con il termine di conservazione indicato. Chiunque sia in possesso di questo prodotto è invitato a restituirlo al punto vendita dove è stato acquistato. I supermercati provvederanno alla sostituzione o al rimborso, garantendo così una gestione responsabile della situazione. È importante sottolineare che il consumo di questi würstel non presenta rischi per le persone che non sono allergiche al latte.

Richiami alimentari nel 2025

Dal primo gennaio 2025, Il Fatto Alimentare ha registrato un totale di 54 richiami, che coinvolgono 205 prodotti diversi. Questo dato evidenzia l’importanza dei controlli di qualità e della vigilanza nel settore alimentare. Per ulteriori dettagli sui richiami, i ritiri e le revoche, è possibile consultare il sito dedicato, dove vengono pubblicati tutti gli avvisi pertinenti.

Conad, attraverso questa iniziativa, dimostra il suo impegno verso la sicurezza alimentare e la salute dei consumatori, confermando la necessità di una comunicazione trasparente e tempestiva in caso di problematiche legate ai prodotti alimentari.