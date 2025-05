Le belle giornate sono cominciate e con esse anche il termine che più si addice loro: grigliata. Ma la domanda è sempre la stessa: quanto mi costa tutto questo?

In realtà, i prezzi della carne, sia essa di manzo o di pollo, sono in salita già da qualche mese. Ciò che però è necessario sapere è che c’è una catena di supermercati che propone un’offerta che proprio non puoi lasciarti scappare. Non ci credi? Continua nella lettura.

Dalla Lidl, infatti, le offerte sulla carne sono davvero pazzesche e ti danno una mano proprio per quella che è la grigliata. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Alla grigliata? Ci pensa Lidl

L’estate si avvicina e, dall’altro lato, già si incomincia a pensare a ciò che si dovrà preparare o fare in quel periodo. Sono davvero in tantissimi coloro che affolleranno i parchi, i boschi, le aree verdi per poter consumare un pic nic e godere un po’ della natura estiva. Una delle cose più importanti a cui pensare è: cosa portare da mangiare?

Immancabile è la classica e canonica grigliata, che sia essa fatta di carne di manzo, maiale, o pollo. Ma, in ogni caso, ciò che conta è sempre lo stesso: spendere poco non rinunciando alla qualità. E, allora, ecco che si va a caccia di offerte che ci facciano sì risparmiare ma che, dall’altro lato, ci aiutino anche ad acquistare e a portare con noi prodotti di qualità.

Alla Lidl, infatti, questo è possibile perché sono in arrivo offerte che hanno a che fare proprio con te che stai organizzando e preparando il tutto per la tua grigliata all’aperto. Iniziamo da quella che è una confezione di salsicce miste di suino, da 400 grammi, a soli 3.99€. immancabili, ovviamente sono anche i panini e, da Lidl, troverai un vasto assortimento.

Ecco le offerte da mettere in carrello

Ci sono, infatti, i panini morbidi con semi in confezione da 320 grammi, a soli 1.29€, o anche le mini tortillas, al gusto pomodoro e aglio, a soli 1.29€.

Insieme a questi, per arricchire ancora di più il pasto, sono in offerta anche le pannocchie marinate, in confezione da 420 grammi, a soli 2.49€, ma anche le fettine di formaggio fuso light a soli 3.79€.

Ovviamente, non deve assolutamente mancare qualcosa da bere ed ecco che le birre la fanno da padrone. Le birre Amber e De Garde a soli 2.79€ a bottiglia, ma anche la Chilli Lemon della Peroni in confezione da 4 bottiglie a soli 1.89€, ma anche la Schweppers in vari gusti a soli 0.99€ a bottiglia.