Occhio a queste mail, che potrebbero nascondere delle truffe molto pericolose per il proprio conto corrente. Di cosa si tratta

Le truffe, purtroppo, sono una vera e propria piaga non solo nel nostro Paese, ma in tutto il mondo. Esse, infatti, sono molto pericolose, in quanto, se non si fa attenzione, si rischiano perdite di denaro consistenti.

Un problema non da poco, ed è per questo che è importante prendere precauzioni e conoscere modi per tutelarsi. La cosa che più conta, infatti, è riconoscerle, per poter intervenire, e non lasciarsi ingannare.

Negli ultimi tempi, in particolare, sta circolando una maxi truffa che interessa un sistema di pagamento di rilevanza globale, tra i più usati al mondo. Le tecniche di phishing, purtroppo, sono sempre più complesse da smascherare, ma è possibile difendersi riconoscendo le modalità di azione dei truffatori e usando anche un po’ di buon senso e intuizione, per non cadere nel tranello.

Occhio a queste mail: se non lo fai, i tuoi risparmi potrebbero essere rubati

Come sappiamo, uno dei sistemi di pagamento più usati a livello globale, è Paypal. Utile ed efficiente, è perfetto per eseguire molti pagamenti online.

Proprio per questo suo ruolo centrale, molti hacker lo hanno preso di mira, e a dirlo sono le statistiche. Negli anni, infatti, sono stati molti i tentativi di truffa, anche quest’anno. La società McAfee Labs ha svelato che i malintenzionati stanno agendo con la tecnica dello spoofing (altro modo di fare phishing), creando anche oltre 600 mail fake, in 24 ore.

Lo scopo dei messaggi era avere info in merito ai malcapitati, con un meccanismo che è stato in grado di ingannare molti utenti. La mail ricevuta dalle vittime esortava a fare un update delle proprie info di acceso, entro due giorni. Se l’utente non lo avesse fatto, sempre secondo la mail, si sarebbe visto sospendere il profilo.

Nell’email c’era un pulsante, “Aggiorna il tuo account Paypal” e se l’utente avesse cliccato, sarebbe finito su un sito falso, in cui avrebbe immesso i propri dati per accedere alla piattaforma. In sostanza, così facendo, i criminali erano in grado di accedere al conto Paypal dell’utente e svuotargli il conto corrente.

Un modo per tutelarsi c’è, ed è quello di controllare attentamente il mittente della mail. Se è autentica, la mail finirà per @paypal.com. La cosa migliore da fare è installare l’autenticazione a due fattori, in modo che non potranno accedere terzi. Infine, non cliccare su pulsanti via mail in cui ti chiedono di eseguire un accesso.

Nel caso, accedi dal tuo conto dal sito vero di Paypal e capirai se si tratta di una truffa, oppure è davvero il sito ad averti inviato la mail.