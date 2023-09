Come sterilizzare i vasetti di vetro velocemente?

Riutilizzare i barattoli rappresenta un ottimo modo per evitare di creare ulteriori rifiuti e conservare le marmellate fatte in casa. Tuttavia, è importante saper sterilizzare i vasetti di vetro velocemente e in modo sicuro. I metodi più indicati sono quello in lavastoviglie, in microonde, in pentola o anche in forno, ma quale sarà il più rapido?

Fonte immagine: iStock

Quali saranno i metodi migliori per sterilizzare i vasetti di vetro velocemente e in sicurezza? Chi si diletta nella preparazione di marmellate e conserve lo sa bene: un passaggio cruciale, da eseguire in modo corretto e scrupoloso, è senz’altro quello della sterilizzazione dei barattoli, un procedimento per il quale non esiste “improvvisazione”: bisogna sapere come procedere nel modo più sicuro e corretto possibile.

E dunque, come sterilizzare le conserve fatte in casa? E quale sarà il metodo più rapido per sterilizzare i barattoli?

Vediamo cosa succede se non si sterilizzano i barattoli delle marmellate e di altre conserve, e proviamo a mettere in pratica alcuni dei metodi più efficaci e veloci per avere barattoli puliti e perfettamente sicuri.

Perché sterilizzare i vasetti di vetro per le conserve?

Per prima cosa, vediamo perché la sterilizzazione dei barattoli rappresenta un passaggio tanto importante: se sono già ben puliti e lavati, che bisogno c’è di sterilizzare i vasetti in acqua bollente, in forno o con altri sistemi?

La risposta è semplice: grazie al processo di sterilizzazione, è possibile eliminare batteri, muffe, botulino e quei microrganismi presenti nell’aria che, in caso contrario, rimarrebbero all’interno del barattolo, andrebbero a contaminare i cibi e ne provocherebbero un rapido deterioramento. Tutto ciò, peraltro, potrebbe comportare un serio pericolo anche per la salute.

In poche parole, se ti stai chiedendo perché bisogna sterilizzare i barattoli, la risposta è: per prevenire le possibili contaminazioni e prolungare la conservazione dei tuoi cibi preferiti.

Se intendi utilizzare dei vecchi vasetti per le conserve (ottima scelta, l’ambiente ti ringrazierà), è inoltre essenziale che questi siano in ottimo stato, che non vi siano muffe, batteri o crepe e scheggiature.

Come sterilizzare i vasetti di vetro velocemente?

Fonte: Pixabay

Ma vediamo ora come sterilizzare i vasetti di vetro velocemente. Per questa operazione esistono diversi metodi efficaci, alcuni più rapidi di altri. Fra quelli più veloci rientra senz’altro la sterilizzazione dei vasetti in microonde. In tutti i casi, ricorda di eseguire l’operazione poco prima di utilizzare i vasetti; sterilizzarli molte ore o persino giorni prima dell’effettivo utilizzo, vanificherebbe l’intero processo.

Prima di procedere, inoltre, bisognerà lavare per bene barattoli, coperchi e guarnizioni con acqua e sapone.

Un altro veloce consiglio: è sempre meglio sterilizzare un paio di barattoli in più rispetto al necessario, in modo da averli a portata di mano qualora le conserve dovessero essere più abbondanti rispetto a quanto preventivato.

Come si sterilizzano i barattoli nel microonde?

Il primo metodo che vedremo è quello più rapido in assoluto, e richiede l’ausilio di un forno a microonde:

Versa dell’acqua all’interno dei barattoli (poco meno di metà andrà benissimo) Avvia il microonde alla potenza massima per circa 3 minuti. Quando l’acqua inizierà a bollire, potrai spegnere il microonde. Utilizzando un guanto da forno, estrai i barattoli dal microonde Svuotali e lasciali asciugare a testa in giù su un paio di fogli di carta assorbente ben puliti.

Ma attenzione, questo metodo non sarà adatto per sterilizzare i coperchi dei barattoli.

Metodo per sterilizzare i vasetti in lavastoviglie

Se non hai la possibilità di sterilizzare i vasetti di vetro in microonde, potresti adottare un secondo metodo un tantino più lunghetto ma ugualmente efficace, quello in lavastoviglie.

In questo caso, ti basterà riporre barattoli e coperchi all’interno del cestello, avviare il lavaggio ad alte temperature e attendere.

Una volta che il lavaggio sarà terminato, estrai i barattoli e lasciali asciugare capovolti su uno strofinaccio ben pulito.

Fonte: iStock

Sterilizzare i vasetti in forno

Per sterilizzare i vasetti per la marmellata fatta in casa, potresti optare anche per il metodo in forno. Questa tecnica ti ruberà circa 20 minuti, ed è semplice tanto quanto quelle che abbiamo appena visto.

Per eseguire l’operazione in modo corretto, bisognerà accendere il forno a 120°. Fodera una griglia con della carta da forno, quindi disponi i barattoli facendo in modo che non si tocchino l’uno con l’altro.

Metti il tutto in forno e lascia riscaldare per circa 20 minuti. Spegni il forno, lascia raffreddare per qualche minuto e inserisci i coperchi. Dopo alcuni minuti, estrai il tutto e utilizza i barattoli per le conserve, ricordando di riempirli con la marmellata o la conserva ancora calda.

In generale, è sempre valida la regola di non versare cibi freddi nei barattoli caldi, né – viceversa – cibi caldi all’interno di vasetti freddi.

Come sterilizzare i vasetti di vetro in acqua bollente?

Per finire, proviamo il metodo più classico che esista, quello della sterilizzazione dei vasetti in pentola.

In questo caso, utilizzeremo una pentola larga e dai bordi alti, da foderare con uno strofinaccio pulito. Inserisci i vasetti vuoti all’interno della pentola, e fermali utilizzando altri canovacci, in modo che non rischino di rompersi durante la bollitura.

Riempi la pentola con acqua fredda, sposta il tutto sul fornello e porta ad ebollizione. Circa 10 minuti dopo, inserisci anche i coperchi e lascia bollire per altri 10 minuti. Estrai i vasetti dalla pentola, lasciali asciugare a testa in giù su un canovaccio pulito e utilizzali per le tue marmellate!

Fonti