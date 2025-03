Paghi i pedaggi la metà se segui questi tre pratici consigli, utili a tutti gli automobilisti: ecco come fare.

L’elevato costo delle autostrade spinge moltissimi a preferire altri mezzi di trasporto rispetto all’automobile. I pedaggi hanno un costo molto alto, soprattutto in alcune autostrade italiane e questo può spaventare gli automobilisti. Eppure partire in auto è così comodo! Si può essere completamente autonomi riguardo orari e giorni di partenza, si possono fare soste lungo il percorso, persino trasportare oggetti, bagagli e animali domestici senza particolari problemi. Inoltre nulla batte quei viaggi con gli amici cantando le proprie canzoni preferite a squarciagola in autostrada. Ebbene, se riduci i costi dei pedaggi, puoi goderti tutto questo senza preoccupazioni.

Ci sono tre metodi utili per pagare la metà di quello che avresti pagato senza questi pratici – e legali – accorgimenti che puoi mettere in pratica quando e dove vuoi. Ecco come fare per risparmiare sul pedaggio delle autostrade e goderti il viaggio in serenità.

Così paghi i pedaggi la metà: 3 metodi per viaggiare in autostrada senza preoccupazioni

Tre piccoli trucchi davvero utili per pagare meno l’autostrada che ti permetteranno di partire per il viaggio che stai aspettando da tempo, senza preoccupazioni e senza ansie di quanto avrai speso alla fine della tua vacanza. Innanzitutto, ci sono molti piccoli accorgimenti per risparmiare sul carburante, come evitare di mettere oggetti pesanti sul portapacchi, cercare di viaggiare a velocità costante e non fare scatti e frenate continui, non esagerare con impianti elettrici come radio e aria condizionata e tutti quei consigli utili, in generale, per pagare meno il viaggio in auto.

Ma rimane sempre l’incognita dei pedaggi dell’autostrada. Sono sempre quelli che fanno lievitare il costo dei viaggi in macchina e ci fanno pentire di aver scelto questo mezzo di trasporto rispetto ad altri. Ma forse, finora, non hai mai considerato la possibilità di eliminare i pagamenti in contanti per passare al Telepass, al Bancomat o alle carte di credito.

Sono questi i tre metodi che ti permetteranno di risparmiare per diversi motivi. Il Telepass, che si installa con facilità e si paga un piccolo abbonamento, consente di risparmiare cifre sostanziali alla fine dell’anno ed è adatto soprattutto per chi viaggia molto. Per quanto riguarda Bancomat e Carte, ti consentiranno di risparmiare tempo e quindi benzina: non dovrai stare ore in coda, tempo in cui sprechi benzina e pagherai velocemente e senza particolari intoppi. Passai pagamenti dematerializzati per viaggi tranquilli e sereni!