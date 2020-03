Come ridurre le emissioni di CO2 nella produzione di automobili

Fonte immagine: iStock

Come è possibile diminuire le emissioni di CO2 in fase di produzione delle auto, il carbon fund di Volkswagen.

Parliamo di: Auto elettriche

Zero Emissioni non è solo il nome di questo podcast ma è anche quanto viene emesso, in termini di CO2 su strada, dai modelli elettrificati di cui parliamo, tuttavia, per una mobilità davvero sostenibile, non possiamo limitarci a calcolare solo quanta anidride carbonica viene prodotta dalle auto ma anche quella che arriva dai processi produttivi dell’energia e dalle macchine in fase di produzione, per questo, oggi parleremo di come si può diventare davvero sostenibili.

Ascolta “Come ridurre le emissioni di CO2 nella produzione di automobili” su Spreaker.