Come riciclare vecchi indumenti per spolverare: impazzirai per questi trucchetti!

Alzi la mano chi non ha mai spaiato dei calzini all’interno della lavatrice. Cosa fare con quel calzino solitario allora? E vogliamo parlare di quel maglioncino regalato dalla nonna, che “purtroppo” s’è ristretto nell’ultimo lavaggio?

Non buttateli! Possono tornare più che utili nelle faccende di casa, soprattutto per spolverare e lucidare. Vediamo alcuni trucchetti che ti faranno letteralmente impazzire!

Prendete il calzino, indossatelo come un guanto senza dita sulla mano e in un attimo riuscirete a spolverare qualsiasi superficie casalinga! Non importa se il calzino è di cotone, lana o microfibra: qualsiasi tessuto intrappola la polvere e usare il calzino tipo guanto velocizzerà l’operazione in modo incredibile.

Un trucchetto semplice e veloce per riciclare in modo creativo e utile ciò che altrimenti butteremmo!

Ma ci sono anche altri indumenti che possono essere riciclati e utilizzati per spolverare: basta riportare alla luce qualche rimedio della nonna che si sta perdendo.

Hai maglioni da buttare, o inutilizzati nel fondo dell’armadio? Ecco un trucchetto incredibile per riciclarlo: usalo intero per rivestire una scopa, di quelle vecchio stile o di quelle moderne, piatte e snodabili, per spazzare il pavimento e spolverare il parquet, anche sotto il letto e i vari mobili.

La lana è la regina dell’elettricità statica, dai tempi dell’esperimento scientifico delle elementari dove, sfregando una penna di plastica su un maglione di lana, si raccoglievano i pezzettini di carta. Per questo è molto efficace per spolverare superfici di qualsiasi materiale!

Ma ha un ulteriore vantaggio: la lana è perfetta per lucidare il legno. Tagliate il maglione infeltrito in due pezzi, con una pezza passate la cera, con l’altra lucidate dopo pochi minuti. Oppure se avete qualche prodotto più specifico lo passate direttamente con il panno di lana. Un modo semplice ed efficace per avere dei mobili o dei pavimenti in legno scintillanti, perché la lana infeltrita non lascia pelucchi.

Una volta usati questi panni potete scuoterli fuori dalla finestra e poi metterli da lavare. Senza consumare così tutti quei panni “usa e getta” che non si sa bene poi come differenziare.