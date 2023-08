Come rendere più sostenibile una giornata al mare

Per rendere sostenibile una giornata al mare e trascorrere delle vacanze davvero green, bastano pochi preziosi cambiamenti, a cominciare dalla scelta della spiaggia più adatta fino ai prodotti solari eco friendly migliori per te e per il pianeta.

Fonte immagine: Pixabay

Come rendere sostenibile una giornata al mare? E’ possibile trascorrere un’estate fra bagni, cruciverba sotto l’ombrellone e abbronzatura, senza compromettere ulteriormente la “salute” del nostro Pianeta? La risposta a questa domanda, naturalmente, è si, è possibile “essere sostenibili” anche al mare.

Spesso tendiamo a dimenticare che le spiagge non sono un luogo destinato al nostro solo e unico divertimento: in realtà, si tratta di veri e propri ecosistemi, governati da un prezioso quanto fragile equilibrio. Le spiagge sono la sola e unica casa di tanti animali e piante, esseri viventi che meritano di vivere in un ambiente pulito e sicuro.

Naturalmente possiamo trascorrere le nostre giornate al mare, possiamo divertirci, mangiare in spiaggia, fare dei castelli di sabbia, leggere un libro sotto l’ombrellone e goderci una giornata in completo relax, ma a pagarne il conto non dovrebbero essere gli animali e le piante che popolano questi luoghi.

Non sarebbe più soddisfacente godersi le vacanze estive, limitando allo stesso tempo il nostro impatto sull’ambiente?

La buona notizia è che esistono molti modi per rendere sostenibile una giornata al mare. La prima regola d’oro del turismo responsabile? Lascia la spiaggia esattamente come l’hai trovata, o in condizioni anche migliori, se possibile.

7 consigli per rendere sostenibile la tua giornata al mare

Fonte: Pixabay

Scopriamo quali sono le altre regole per non inquinare il mare e la spiaggia, adottare uno stile di vita più sostenibile e rendere le tue vacanze estive veramente eco-friendly.

Scegli la spiaggia giusta

Prima di prenotare il lido o la struttura per le tue vacanze al mare, fai una piccola cernita, e scegli stabilimenti balneari a basso impatto ambientale, gestiti in modo ecologico, all’insegna dell’eco-turismo, strutture che si impegnino a proteggere l’ecosistema marino e che utilizzino materiali ecologici, riciclabili e sostenibili.

Rispetta la fauna e la flora del posto

Evita di disturbare gli animali selvatici (si, incluse le meduse), non staccare le piante e non portare via dalla spiaggia conchiglie, pietre, legni, organismi marini e altri “souvenir”.

Così facendo, rischieresti di alterare l’ecosistema naturale e infastidire la fauna del posto. Ricorda la regola più importante: lascia la spiaggia esattamente come l’hai trovata.

Zero rifiuti in spiaggia

Quando vai in spiaggia, porta con te un apposito sacchetto per i rifiuti (potrai poi riciclare la spazzatura quando tornerai a casa), e fai in modo che il vento non lo faccia volare via.

Inoltre, se sei un fumatore, non nascondere le cicche di sigaretta sotto la sabbia. A nessuno piace sdraiarsi in spiaggia e trovarsi circondato da mozziconi di sigaretta, gomme da masticare, carte e immondizia.

Raccogli la spazzatura, anche se non è tua

Se qualche maleducato ha lasciato della spazzatura sparsa sulla spiaggia, prima di andartene potresti raccoglierla e gettarla nell’apposito bidone. Con questo semplice gesto, farai un favore all’ambiente e a chi trascorrerà una giornata al mare dopo di te.

Trasporti sostenibili

Per raggiungere la spiaggia, se possibile, scegli dei mezzi di trasporto sostenibili ed eco-friendly, come la bicicletta, il monopattino o veicoli elettrici, i mezzi pubblici, oppure scegli di fare una bella passeggiata a piedi.

Evita gli oggetti monouso

Per i tuoi snack, pranzi e cene, scegli dei contenitori lavabili, ed evita i classici sacchetti o accessori di plastica usa e getta. Il che include anche bicchieri, cannucce, bustine, posate e bottigliette di plastica.

Al posto delle bottiglie monouso, acquista una buona borraccia termica, che potrai riutilizzare per anni.

Scegli la crema giusta

Scegli una protezione solare ecologica, che non contenga sostanze chimiche potenzialmente dannose per l’ecosistema marino. Lo stesso discorso vale per gli spray per i capelli, per il burro cacao, per gli oli abbronzanti e creme dopo-sole.

Occhio a buche e castelli

Infine, per preservare la spiaggia e la fauna marina, ricorda di smantellare i castelli di sabbia e copri le buche prima di tornare a casa.

Lo so bene, buche e castelli possono sembrare innocui, persino teneri da guardare, ma in realtà potrebbero rivelarsi delle vere e proprie trappole per le tartarughe marine e altri animali, come granchi, pesci e insetti. Una volta caduti dentro, non riuscirebbero a tornare in acqua e finirebbero per perdere la vita.