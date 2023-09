Come rendere il rientro a scuola sostenibile

Possiamo davvero rendere il rientro a scuola sostenibile ed evitare gli sprechi? Certo che si! Scegliendo gli oggetti giusti, adottando la politica del riutilizzo e del riciclo, e optando per alternative green rispetto a quelle più comuni e inquinanti, puoi rendere il ritorno sui banchi di scuola davvero sostenibile!

Fonte immagine: Pixabay

Esistono dei metodi per rendere il rientro a scuola davvero sostenibile? Fra pochissimi giorni, le scuole riapriranno i battenti in tutta Italia, e in questo momento bambini e ragazzi staranno già facendo rifornimento di tutto il “necessario”: libri, quaderni, zaini, matite, borsellini ed evidenziatori di tutti i colori. Ma aspetta un secondo: abbiamo davvero bisogno di tutte queste cose?

Prima di fiondarci in sessioni di shopping sfrenato, esisterà un modo più green ed eco-sostenibile per prepararsi al ritorno a scuola?

Naturalmente si! Per prima cosa, prendiamoci un attimo di tempo per pensare alle tante alternative green a nostra disposizione. In questo articolo scopriremo cosa si può fare a scuola per aiutare l’ambiente, con una lista di consigli utili tutto l’anno, perfetti per studenti di tutte le età, da 1 a 80 anni!

Come rendere il rientro a scuola sostenibile?

Come rispettare l’ambiente anche a scuola? Beh, per farlo nel modo giusto, bisogna cominciare sin da subito.

Se stai pensando acquistare gli articoli della scuola on line o in uno di quei negozi che propongono borselli e pennarelli pucciosissimi (ma anche decisamente inquinanti), fermati a riflettere.

Vale davvero la pena spendere il nostro denaro e inquinare il pianeta, per pagare un oggetto che – nella migliore delle ipotesi – finirà nella spazzatura nell’arco di 6-8 mesi? Non sarebbe meglio optare per accessori green, amici dell’ambiente e magari altrettanto “tenerelli”, e spendere i nostri soldi in modo più proficuo?

Diamo un’occhiata a questi 7 consigli per inquinare meno in vista del rientro a scuola.

Fai la lista delle cose da comprare

Se in questo momento mi trovassi in un negozio pieno di accessori kawaii, probabilmente sarei tentata di acquistare di tutto e di più.

Evidenziatori, penne, borsellini e quel bellissimo zaino con in bella vista il faccione di un panda. Prima di entrare in un qualsiasi negozio o di accedere a qualche sito di shopping on line, fai una cernita di ciò che già hai in casa.

Controlla se evidenziatori, penne, matite e altri oggetti servono davvero, o se non si tratta solo di un evitabilissimo capriccio.

Accessori per la scuola eco-friendly

Se devi necessariamente acquistare oggetti per la scuola, prediligi quelli eco-friendly, magari realizzati in modo eticamente ed ecologicamente sostenibile. Opta per accessori biodegradabili, riciclati e riciclabili.

Nella scelta delle matite, ad esempio, potresti optare per quelle piantabili: una volta terminato il loro utilizzo, tu e i tuoi bambini potreste piantare la matita e scoprire cosa ne sbucherà fuori.

Pausa pranzo sostenibile, anche a scuola!

Per rendere la scuola più sostenibile, bisognerà pensare in ottica green anche in merito a pranzi e merende. A scuola come a casa, opta per cibi freschi, come frutta, verdure e merende fatte in casa. Riduci il consumo di cane e aumenta quello di cibi di origine vegetale nutrienti e salutari.

Evita gli snack confezionati e quelli monoporzione, che non fanno altro che danneggiare la salute e produrre ulteriore plastica e spazzatura.

Borraccia riutilizzabile

Naturalmente, per inquinare meno bisogna utilizzare meno plastica: alle bottigliette monouso, quindi, preferisci le borracce riutilizzabili. Ricorda però di lavarle con acqua e sapone tutti i giorni, per evitare che possano annidarsi batteri e sporcizia.

Tablet e PC ricondizionati

Se tu o i tuoi figli avete bisogno di un nuovo computer, di un tablet, un cellulare o di altri dispositivi, invece di acquistarli nuovi potreste optare per quelli ricondizionati. Si tratta di prodotti perfettamente funzionanti, che però hanno un costo inferiore e un minor impatto sull’ambiente.

Fonte: Pixabay

Libri usati per un rientro a scuola sostenibile

L’acquisto dei libri rappresenta uno di quegli impegni stressanti (e dispendiosi) che precedono l’inizio della scuola. Per renderlo davvero sostenibile, potresti metterti alla ricerca di testi usati e ancora in ottime condizioni (oltre che nei negozi della tua zona, puoi trovarli facilmente in molti siti on line). In questo modo, non solo eviterai di inquinare ulteriormente il mondo, ma risparmierai anche un bel po’ di denaro!

Mobilità sostenibile casa-scuola

Per finire, in vista dell’inizio della scuola bisognerà pensare anche al miglior mezzo di trasporto. La scelta ideale sarebbe quella di spostarsi a piedi, magari “salendo a bordo” di un “piedibus”, un metodo di spostamento divertente che sta prendendo piede (passatemi il gioco di parole) in tante città e paesi d’Italia.

Se ciò non fosse possibile, sarebbe meglio optare per i trasporti pubblici. In alternativa, prova ad organizzarti con altri genitori o studenti, in modo da condividere la stessa auto.