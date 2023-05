Come pulire e igienizzare le spazzole per capelli?

Le spazzole per i capelli e i pettini andrebbero puliti e igienizzati ogni settimana. Ogni giorno, inoltre, dovremmo togliere i capelli che rimangono incastrati dentro, così da avere uno strumento sempre lindo e perfetto per essere usato con sicurezza: nella spazzola non si fermano solo i capelli, ma anche residui di prodotti di styling, smog, inquinamento, sebo e persino germi e batteri.

Fonte immagine: Pixabay

Ogni mattina e ogni giorno prima di uscire di casa o anche durante la giornata per darci una sistemata, usiamo spazzole e pettini sulla nostra chioma, così da essere sempre in ordine. Ogni quanto pensiamo che questi strumenti utili per la nostra bellezza vanno puliti e igienizzati? Ebbene sì, proprio come facciamo per i pennelli da trucco, ogni settimana dovremmo anche procedere alla pulizia di questi accessori. Come pulire e igienizzare le spazzole per capelli? Esistono dei rimedi naturali che possiamo sfruttare?

Come pulire e igienizzare le spazzole per capelli?

Le spazzole e i pettini andrebbero puliti con una certa regolarità, come tutti gli accessori per la cura della persona. Li usiamo tutti i giorni, vengono a contatto con il sebo del cuoio capelluto, ma anche con i prodotti di styling che utilizziamo quotidianamente, oltre che con sporco, inquinamento e molto altro ancora. Mai sottovalutare l’igiene degli strumenti che usiamo per la nostra bellezza. In fin dei conti non ci vuole poi molto a pulire le nostre spazzole.

Ci sono rimedi naturali utili per ogni tipo di spazzola. Di solito il dubbio, principalmente, è tra i modelli in plastica e i modelli in legno che potrebbero rovinarsi. Ma ne esistono di tanti tipi. Oggi ti proponiamo una serie di rimedi utili per ogni tipo di spazzola. Qualunque sia il metodo scelto, ricordati di rimuovere sempre prima tutti i residui di capelli:

Prepariamo una miscela a base di acqua tiepida e bicarbonato di sodio in un contenitore abbastanza capiente

Immergiamo spazzole e pettini e lasciamo in ammollo per circa 30 minuti (ricordiamoci di ricoprire anche il manico, va igienizzato tutto)

Sciacquiamo con acqua fresca corrente

Lasciamo asciugare a testa in giù

In caso di cuoio capelluto infiammato, psoriasi, micosi o eczemi meglio utilizzare l’acqua ossigenata e non condividere spazzole e pettini. Invece, in caso di pidocchi, meglio lavare questi strumenti con lo shampoo anti pidocchi o lasciarli immersi in acqua bollente per molte ore.

Come togliere i pelucchi dalla spazzola?

In precedenza abbiamo sottolineato che prima di pulire e igienizzare le spazzole vanno eliminati capelli e pelucchi dalla spazzola. Ma come si fa? Si possono acquistare dei prodotti fatti apposta, con dei “dentini” lunghi e semi flessibili che riescono a passare tra una setola e l’altra togliendo tutti i capelli rimasti incastrati. Online si trovano molto facilmente, basta cercare i “pulisci spazzole“. Altrimenti possiamo anche procedere con un vecchio pettine che usiamo allo scopo o direttamente con le mani, anche se, in questo secondo caso, la rimozione potrebbe non essere così accurata come ci potremmo aspettare.

Ricordiamoci ogni giorno di pulire spazzola e pettini dai capelli che si strappano durante la pettinatura, così da non accumulare troppa sporcizia, che alla lunga potrebbe rendere meno efficace e meno igienico il passaggio della spazzola tra i capelli.

Fonte: Pixabay

Come pulire una spazzola Tangle Teezer?

Menzione a parte per le spazzole Tangle Teezer, brand inglese con il quale oggi si indicano tutte le brush districanti per ogni tipo di capello. Sono perfette per chi ha sempre i nodi ai capelli, per i bambini che non amano pettinarsi, per chi ha i capelli crespi, perché con il minimo sforzo si può avere una chioma perfettamente liscia, non danneggiata e bella da vedere e da accarezzare.

nche in questo caso è bene togliere tutti i capelli dalla spazzola, usando qualcosa di appuntito. Poi possiamo usare un detergente delicato o anche lo shampoo che usiamo per i nostri capelli, che dovremo applicare facendoci aiutare con un pennellino: in questo modo andremo a detergere a fondo ogni parte della spazzola. Sciacquiamo poi con acqua fredda corrente e mettiamo la spazzola a testa in giù a gocciolare, per togliere l’acqua in eccesso.