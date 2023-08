Come pulire i divani in pelle in modo naturale

Come pulire i divani in pelle in modo naturale? La pulizia del divano in pelle richiede delicatezza e ingredienti ben precisi. Per non rischiare di danneggiare la superficie, evita di utilizzare prodotti abrasivi o aggressivi. Meglio scegliere soluzioni green e delicate come acqua, latte detergente e bicarbonato.

Pulire i divani in pelle in modo naturale è senz’altro una scelta intelligente, sia da un punto di vista ecologico che da un punto di vista economico. Grazie ad alcuni ingredienti come acqua, aceto e latte detergente, puoi prenderti cura del tuo divano, e più in generale delle superfici in pelle, senza rischiare di far danni, e senza spendere i tuoi soldi in prodotti spesso inquinanti e ben poco eco-friendly.

Se in casa hai un divano in pelle, avrai già notato che questo materiale è molto resistente e abbastanza semplice da pulire, ma richiede anche qualche accortezza in più rispetto a un normale divano in tessuto lavabile.

In più, se hai ereditato un bel divano in pelle dalla tua pro-prozia, probabilmente il mobile avrà bisogno di un pizzico di manutenzione e idratazione extra, per poter tornare al suo antico splendore.

Come trattare un divano in pelle?

Prima di afferrare spugne e detergenti (rigorosamente naturali), sarà utile capire come bisogna trattare un divano in pelle.

Come dicevamo, questo materiale è al tempo stesso resistente ma anche delicato. Per questo motivo ti consigliamo di non utilizzare prodotti aggressivi e spugne abrasive per la pulizia del divano. Tuttalpiù, potrai rimuovere la polvere usando una spazzola morbida o un panno leggermente umido.

Inoltre, ricorda sempre di non esporre il divano a delle fonti di calore o al sole diretto, in quanto la pelle potrebbe danneggiarsi e persino perdere il suo naturale colore. Detto questo, nei negozi specializzati potresti trovare decine e decine di prodotti per pulire il divano in pelle, soluzioni in crema, paste da applicare sulla superficie o bombolette spray.

Ma se volessimo darci alle pulizie green? Insomma, cosa posso usare per pulire il divano in pelle, magari senza inquinare ulteriormente il nostro Pianeta? Scopriamolo subito.

5 soluzioni per pulire i divani in pelle in modo naturale

Se anche tu preferisci di gran lunga le soluzioni ecologiche per pulire casa, abbiamo raccolto una serie di idee “verdi” per prenderti cura del tuo divano in pelle.

Vediamo dunque cosa ci riserva l’armadietto di Madre Natura per mantenere il divano morbido e impeccabile senza sforzo.

Panno umido

Iniziamo con un metodo di pulizia quotidiana semplicissimo e super “verde”. Per pulire il tuo divano, sarà sufficiente inumidire un panno in microfibra con della semplice acqua (meglio se demineralizzata), strizzare per bene e passare sulla superficie.

Dopodiché, per evitare di lasciare macchie, passa un panno ben asciutto e il gioco è fatto.

Pulire il divano in pelle con il bicarbonato

Poteva mai mancare il bicarbonato nella lista dei rimedi naturali per pulire il divano in pelle? Ovvio che no!

Per eliminare i cattivi odori dal divano, ti basterà versare la polvere di bicarbonato sulla superficie, lasciar agire per circa un quarto d’ora (senza strofinare per non rischiare di graffiare il divano), quindi rimuovi il tutto e annusa!

Sapone di Marsiglia

Un altro protagonista indiscusso delle pulizie eco-friendly è di certo il sapone di Marsiglia. Questo rappresenta forse il miglior prodotto per pulire un divano in pelle che presenta delle macchie.

Per questa operazione, versa poche gocce di sapone di Marsiglia in una vaschetta piena d’acqua, immergi una spugna morbida, strizza per bene e strofina sulla parte interessata. Asciuga poi con un panno morbido e il gioco è fatto!

Latte detergente

Fra i rimedi della nonna per pulire il divano in pelle segnaliamo anche il latte detergente. Si, proprio quello che utilizzi la sera per struccare il viso.

Questo ingrediente non solo ti aiuterà a pulire i divani in modo naturale, ma sarà utile anche per reidratare la superficie in modo da mantenerla morbida e resistente.

In questo caso, ti basterà versare un pochino di latte detergente su un panno e massaggiare sulla pelle. Quindi, usando un panno umido ma ben strizzato, rimuovi il latte detergente in eccesso e asciuga con un panno morbido. Et voilà, ecco fatto!

Come pulire un divano in pelle molto sporco?

Già che abbiamo a portata di mano il latte detergente, devi sapere che aggiungendo una piccola quantità di aceto al prodotto potresti realizzare un perfetto sciogli-macchia per il tuo divano.

Ti basterà applicare la miscela sulla parte macchiata, e tamponare (senza strofinare) fin quando la macchia non sarà del tutto sparita.

Olio vegetale

Infine, per rimuovere le macchie e ammorbidire la pelle potresti servirti anche di rimedi naturali infallibili come gli oli vegetali (ad esempio quello di oliva o l’olio di cocco).

Questo rimedio sarà utile per eliminare i graffi e rimuovere le macchie. Versa qualche goccia di olio su un batuffolo di cotone, quindi massaggia la superficie e ammira il risultato!

Abbiamo visto come pulire il divano in pelle con bicarbonato, olio, latte detergente e altri rimedi naturali. Prima di metterci all’opera, ti ricordiamo ci consultare il venditore per conoscere le esatte tecniche di pulizia del tuo divano (i metodi e i rimedi potrebbero variare in base al tipo di pelle).

Inoltre, ti consigliamo di testare gli ingredienti in un punto nascosto del divano, in modo da scegliere il rimedio naturale più adatto.