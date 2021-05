Tra i rimedi naturali consigliati in caso di colesterolo alto si trova senza dubbio il tè Pu-Erh , dal sapore intenso e molto particolare che vanta inoltre proprietà immunologiche e favorisce il processo di dimagrimento. Consigliabile anche il consumo, entro il limite giornaliero di circa 28 grammi per via del contenuto calorico, di frutta secca .

Entro certi limiti, tale molecola lipidica è necessaria al corpo umano. Questo perché contribuisce alla costituzione delle membrane cellulari e alla crescita/divisione delle stesse cellule. In più consente al fegato di produrre la bile e viene impiegato per la sintesi di ormoni steroidei come testosterone, aldosterone ed estradiolo.

