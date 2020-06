Cipro, turisti rimborsati se si ammalano di Covid sull’isola

Cipro lancia un proposta turistica anti Covid-19: i turisti che si ammaleranno sull'isola avranno diritto a vitto, alloggio e spese mediche gratuiti.

C’era una volta il soddisfatti o rimborsati. In alcuni casi c’è ancora, ma a Cipro pare essere stato superato dal “sani o rimborsati”. Ebbene sì, perché il governo dell’isola ha deciso di offrire vitto, alloggio e spese mediche a tutti coloro che si ammaleranno di Covid-19 durante il loro viaggio in terra cipriota.

Un’iniziativa insolita quella lanciata da Cipro, ma che in fondo non sorprende più di tanto. Anche l’Italia stessa ha deciso di mettere a punto varie strategie per sostenere le strutture ricettive nostrane. Nel Bel Paese si è deciso di puntare al turismo interno e al Bonus vacanze, anche se su quest’ultimo pesano alcune criticità. Non ultima l’esclusione delle piattaforme online dalla lista di negozi e rivenditori autorizzati alla vendita dei voucher scontati.

A disposizione di quei turisti che dovessero ammalarsi durante il soggiorno a Cipro sono stati riservati alcuni servizi speciali. Tra questi un ospedale da 100 posti letto destinato unicamente a chi è in viaggio sull’isola, mentre un hotel “Covid” è riservato ai parenti di chi è stato ricoverato.

Sempre consigliate alcune piccole accortezze, per un viaggio all’insegna del “prevenire è meglio che curare”. Da ricordare inoltre che alcuni Paesi hanno mantenuto, per il momento, divieti di ingresso specifici per chi proviene dall’Italia. Opportuno quindi informarsi prima di prenotare.

Di certo però la formula scelta dal governo cipriota potrebbe attirare qualche turista in più. Chissà che anche qualche italiano decida di concedersi un po’ di vacanza sull’isola. In fondo, in tempi nei quali anche il Coronavirus è diventato un elemento decisivo nelle strategie di marketing del settore, ben venga il “sani o rimborsati“.

