5 cibi contro stanchezza e malumore

Le banane forniscono energia grazie al potassio. L'avena è ricca di fibre e aiuta a mantenere stabili i livelli di zucchero nel sangue. Il salmone è una fonte di omega-3, acido grassi che supportano il benessere mentale. Il cioccolato fondente può migliorare l'umore grazie alla fenetilammina. Il miele è ricco di zuccheri naturali e antiossidanti, e ci regala una rapida spinta energetica. Questi cinque cibi sono tra gli alleati contro la stanchezza e il malumore.

La stanchezza è un problema comune, spesso accompagnato da una sensazione di malumore che può influenzare negativamente la nostra giornata. Lungi dal ritenere che mangiare un cibo piuttosto che un altro rappresenti una soluzione miracolosa, è indubbio che l’adozione di una dieta equilibrata possa fare la differenza. Anche in questo. Di seguito, quindi, vi consigliamo 5 cibi che, per le loro caratteristiche nutrizionali e le loro proprietà, possono darvi sollievo nel superare la stanchezza e nel migliorare l’umore.

L’alimentazione, come abbiamo anticipato, gioca un ruolo importante nel mantenimento dei livelli di energia e di uno stato d’animo ottimale. Insomma, è possibile fare scelte a tavola che contribuiscano in tal senso. 5 alimenti che potrebbero aiutare sono i seguenti.

Banane

Le banane sono un vero toccasana quando ci sentiamo stanchi e demotivati. Ricche di potassio, contengono anche vitamine del gruppo B, tra cui la vitamina B6, che aiuta a convertire il cibo in energia. Inoltre, recano in sé una buona percentuale di triptofano e considerevoli quantità di magnesio, prezioso minerale che ne facilita la conversione in serotonina nota, quest’ultima, per migliorare l’umore e ridurre lo stress. Consumare una banana come spuntino può fornire un rapido impulso di energia e contribuire a migliorare la giornata.

Avena

Diffusamente considerata un cibo da colazione (il porridge spopola sulle tavole del mattino), l’avena aiuta a mantenere soddisfacenti i livelli di energia. E’ ricca di fibre e di proteine. Apporta diversi minerali ed ha dalla sua il basso indice glicemico: ciò significa che non comporta un brusco innalzamento del livello di zucchero nel sangue. L’avena, inoltre, contiene avenina, un alcaloide che favorisce la produzione di serotonina e stimola la melatonina, che favorisce un buon riposo. Indispensabile per essere attivi e propositivi durante la giornata.

Salmone

Il fatto di essere ricco di Omega 3, acidi grassi che regolano la produzione di neurotrasmettitori (tra questi la dopamina e la serotonina che, come ben sappiamo, si sono guadagnate l’appellativo di ormoni del buonumore e della felicità in quanto in grado di aumentare gli stati d’animo e le emozioni piacevoli) rende il salmone un alimento utile per favorire la serenità. A completare le sue virtù la ricchezza di vitamina D, antidepressivo naturale che fa la sua parte nel combattere gli sbalzi d’umore.

Cioccolato fondente

Tra i cibi contro stanchezza e malumore che fanno parte di questa lista, probabilmente è il più goloso. Se avevate bisogno di una buona scusa per mangiare cioccolato fondente, adesso ne avete due. Oltre, come è risaputo, in grado di migliorare l’umore (viene considerato da sempre un antidepressivo) regalandoci una piacevole sensazione di benessere, contiene teobromina. Quest’ultima è una sostanza simile alla caffeina che può causare un aumento di energia quando viene consumata. Non dimentichiamo che il cacao contiene anche fenetilammina, sostanza chimica che rilascia dopamina e aiuta ad essere di ottimo umore.

Miele

Il miele ha diverse virtù. Oltre ad essere un valido antibatterico, può svolgere una funzione che, in questo ambito, torna a nostro vantaggio. Può ossigenare il sangue, con la conseguenza di farci sentire più energici durante il giorno. Ma non finisce qui, perché l’ossigenazione del sangue, a sua volta migliora anche l’umore e la funzione cognitiva del cervello. Inoltre, contenendo più dell’80% di zuccheri semplici, si conferma come una fonte di energia ad utilizzo immediato.

Insomma, quando ci si sente stanchi o demotivati, la scelta degli alimenti giusti può fare la differenza. Incorporando banane, avena, cioccolato fondente, miele e salmone nella propria dieta, è possibile contrastare spossatezza e cattivo umore. Ma ricordate che, oltre all’alimentazione, è importante mantenere uno stile di vita sano, che comprende il riposo, l’esercizio fisico e il controllo dello stress, per affrontare la stanchezza fisica e mentale in modo ancora più efficace.