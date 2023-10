Come fare in casa gli omogeneizzati

Per preparare gli omogeneizzati in casa, selezionate ingredienti di alta qualità, come frutta fresca o carne e pesce magri. Cuocete a vapore o in pentola fino a renderli morbidi e frullateli con l'aggiunta di acqua o brodo fino ad ottenere la consistenza desiderata. Conservateli in barattoli di vetro sterilizzati in frigorifero per 1-2 giorni o nel congelatore per 1-3 mesi. Grazie a questo metodo potrete offrire ai vostri bimbi pasti freschi e nutrienti evitando conservanti e additivi.

Sapere come fare in casa gli omogeneizzati è una risorsa da non sottovalutare quando si è da poco diventati genitori. Quando si tratta dell’alimentazione dei più piccoli, infatti, la freschezza e la qualità degli ingredienti sono fondamentali. Si dà il caso che gli omogeneizzati rappresentino la prima e più popolare scelta per introdurre nuovi sapori nella dieta dei piccoli. Ma molti prodotti confezionati contengono conservanti e additivi, non esattamente l’ideale per chi preferisce nutrire il proprio figlio nella maniera più naturale possibile. Di seguito vi diamo qualche consiglio utile su come prepararne salutari versioni tra le mura domestiche.

Perché fare gli omogeneizzati in casa

Ovviamente, la scelta di realizzare con le proprie mani la pappa dei propri figli comporta una serie di benefici. Innanzitutto, preparando gli omogeneizzati in casa si ha il pieno controllo sugli ingredienti. Si può scegliere frutta, verdura e carne fresche e di alta qualità, scartare quella rovinata e prediligere solo la migliore. Gli omogeneizzati fatti in casa, inoltre, non richiedono il ricorso a conservanti artificiali, e permettono di mantenere un’alimentazione quanto più naturale possibile. Ancora, permettono di sperimentare con una vasta gamma di ingredienti per offrire al piccolo una buona varietà di sapori e nutrienti. Per ultimo, e da non sottovalutare, fare gli omogeneizzati in casa può essere più economico rispetto all’acquisto di quelli che è possibile reperire in commercio.

Come fare gli omogeneizzati in casa

Bene, ma da dove iniziare? Sicuramente dalla scelta degli ingredienti: selezionate frutta, verdura o carne e pesce di alta qualità. Assicuratevi che siano freschi e ben lavati. Per quanto riguarda

le verdure, il pesce e la carne, cuoceteli in padella o a vapore fino a quando risultano morbidi. La frutta, invece, potete cuocerla o usarla cruda. Trasferite gli ingredienti in un frullatore per poterli ridurre in una purea. Aggiungete acqua o brodo fino ad ottenere la consistenza desiderata, che dovrebbe essere densa ma non troppo. Un passo importante consiste poi nel trasferimento del composto all’interno dei vasetti di vetro sterilizzati, che andranno chiusi ermeticamente e conservati in frigorifero o in freezer.

Omogeneizzato di carne, ricetta

Ingredienti

200g di carne magra (pollo, tacchino, manzo, maiale)

1 tazza di verdure (patate, carote, zucchine)

Acqua o brodo di carne

Olio d’oliva (opzionale)

Preparazione

Lavate bene la carne e le verdure. Tagliate la carne a pezzetti e le verdure a cubetti. Cuocete il tutto a vapore o in pentola fino a quando sarà morbido. Trasferite in un frullatore e aggiungete un po’ d’acqua o brodo di carne per ottenere la consistenza desiderata. Unite anche un filo d’olio d’oliva e frullate fino a ottenere una purea liscia e omogenea.

Omogeneizzato di frutta, ricetta

Ingredienti

2 tazze di frutta fresca (mele, pere, banane)

Acqua (per regolare la consistenza)

Preparazione

Lavate e sbucciate la frutta, tagliatela a pezzetti. Mettetela nel frullatore e iniziate a frullare Aggiungete poca acqua per ottenere la consistenza desiderata. Continuate a frullare fino a ottenere una purea liscia.

Come conservare gli omogeneizzati fatti in casa

Per conservare gli omogeneizzati fatti in casa, tenete i barattoli chiusi in frigorifero ed utilizzateli entro 1-2 giorni. Se, invece, volete conservarli più a lungo, trasferiteli in contenitori adatti per il congelamento (anche i vasetti di vetro andranno bene, purché lasciate in ogni caso uno spazio vuoto per l’espansione del composto). Etichettate i contenitori con la data di preparazione e con il nome del contenuto e trasferite nel congelatore. Qui, potranno rimanere per 1-3 mesi.

Preparare gli omogeneizzati in casa è un modo consapevole di offrire ai propri figli pasti freschi e nutrienti. Con ingredienti di qualità e una preparazione adeguata, potete contribuire ad instillare abitudini alimentari sane fin dalla prima infanzia.