10 celebrità attiviste per i diritti degli animali

Sono parecchie le celebrità attiviste per i diritti degli animali. Andiamo a vedere i nomi di questi famosi ambientalisti dello star system (ne abbiamo diversi anche qui in Italia) che si battono a difesa degli animali e della salvaguardia del pianeta

Sono parecchie le celebrità attiviste per i diritti degli animali. Sia in Italia che all’estero diversi esponenti dello star system si battono strenuamente per difendere gli animali e il pianeta. Alcune di queste star si professano vegane, altre si occupano di enti ed associazioni a favore degli animali. Ma tutte hanno in comune una cosa: l’amore per gli animali e la Terra.

Non parliamo di attivisti come Greta Thunberg o Erin Brockovich, bensì di attori, cantanti, sportivi o personalità dello star system che, per un motivo o per l’altro, sono diventate vegane e si adoperano in ogni modo per la difesa degli animali e dell’ambiente.

5 celebrità attiviste per i diritti degli animali

Andiamo a vedere cinque celebrità attiviste per i diritti degli animali di fama internazionale:

Billie Eilish : la cantante, prima vegetariana e ora vegana, ha spiegato questo suo passaggio di stile di vita perché ama gli animali e vuole che siano lasciati stare in pace. Sui social media in passato ha postato l’orrore visto in un allevamento di bovini, per sensibilizzare l’opinione pubblica

: la cantante, prima vegetariana e ora vegana, ha spiegato questo suo passaggio di stile di vita perché ama gli animali e vuole che siano lasciati stare in pace. Sui social media in passato ha postato l’orrore visto in un allevamento di bovini, per sensibilizzare l’opinione pubblica Emma Watson : attrice e produttrice vinicola da poco, la nostra Hermione granger non solo è Goodwill Ambassador per il Programma Ambientale delle Nazioni Unite, ma fa anche parte di Greenpeace. Da sempre è una sostenitrice degli animali, dell’ambiente e dei diritti umani

: attrice e produttrice vinicola da poco, la nostra Hermione granger non solo è Goodwill Ambassador per il Programma Ambientale delle Nazioni Unite, ma fa anche parte di Greenpeace. Da sempre è una sostenitrice degli animali, dell’ambiente e dei diritti umani Joaquin Phoenix : l’attore, diventato vegano da piccolissimo quando da giovane ha visto uccide brutalmente dei pesci in modo violento, non solo difende la sua scelta vegana, ma partecipa spesso a manifestazione a sostegno degli animali. Pe esempio aveva partecipato ad un’azione dimostrativa di Animal Equality a Londra, per cercare di spingere i britannici ad un’alimentazione vegetale

: l’attore, diventato vegano da piccolissimo quando da giovane ha visto uccide brutalmente dei pesci in modo violento, non solo difende la sua scelta vegana, ma partecipa spesso a manifestazione a sostegno degli animali. Pe esempio aveva partecipato ad un’azione dimostrativa di Animal Equality a Londra, per cercare di spingere i britannici ad un’alimentazione vegetale Woody Harrelson : la nostra star di Hunger Games e Benvenuti a Zombieland, è vegano da più di 30 anni. Da sempre ha dichiarato che proprio questa sua scelta in nome dell’amore per gli animali è stato uno dei suoi più grandi successi

: la nostra star di Hunger Games e Benvenuti a Zombieland, è vegano da più di 30 anni. Da sempre ha dichiarato che proprio questa sua scelta in nome dell’amore per gli animali è stato uno dei suoi più grandi successi Sadie Sink: Max di Stranger Things ha ammesso di essere diventata vegana proprio grazie a Woody Harrelson. Grazie a lui e dopo aver visto gli orrori nascosti dall’industria delle uova e dei latticini, ha deciso di eliminare i prodotti di origine animale dalla sua dieta

5 attivisti famosi italiani in difesa degli animali

Ovviamente non possono mancare 5 attivisti famosi italiani che si occupano di difesa dell’ambiente e degli animali:

Licia Colò : la conduttrice televisiva è forse fra gli ambientalisti italiani più celebri. Si occupa anche di divulgazione e di tutela di animali in via d’estinzione

: la conduttrice televisiva è forse fra gli ambientalisti italiani più celebri. Si occupa anche di divulgazione e di tutela di animali in via d’estinzione Stefano Accorsi : l’attore ha dichiarato di aver aderito all’appello degli scienziati per la protezione del clima

: l’attore ha dichiarato di aver aderito all’appello degli scienziati per la protezione del clima Rosita Celentano : l’attrice, scrittrice e conduttrice televisiva, non solo sostiene la petizione contro l’organizzazione dei grandi eventi su spiagge e siti naturali, ma ha anche partecipato a diferse manifestazioni contro lo sfruttamento animale

: l’attrice, scrittrice e conduttrice televisiva, non solo sostiene la petizione contro l’organizzazione dei grandi eventi su spiagge e siti naturali, ma ha anche partecipato a diferse manifestazioni contro lo sfruttamento animale Giovanni Storti : del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, sul suo profilo Instagram racconta il mondo della natura, degli animali e dell’ecologia in maniera divertente, in modo da ricordare a tutti di non dare per scontato quello che ci circonda

: del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, sul suo profilo Instagram racconta il mondo della natura, degli animali e dell’ecologia in maniera divertente, in modo da ricordare a tutti di non dare per scontato quello che ci circonda Leonardo Pieraccioni: anche l’attore, in maniera umoristica, è uno strenuo detrattore dei grandi eventi su spiagge e siti naturali in quanto rovinano l’ecosistema disturbando anche gli animali

Altri attivisti famosi per l’ambiente e gli animali

Ma questi sono solamente alcuni nomi. Fra gli attivisti a favore degli animali e gli ambientalisti dello star system sempre in prima linea per difendere la Terra e gli animali non possiamo non citare:

Moby

Rooney Mara

Lewis Hamilton

Peter Egan

Peter Dinklage

Evanna Lynch

Leonardo DiCaprio

Barack Obama

Meryl Streep

Julia Roberts

Jane Fonda

Ellen DeGeneres

Pamela Anderson

Brad Pitt

Pink

Natalie Portman

Betty White

Paul McCartney

Charlize Theron

Liam Hemsworth

Ricky Gervais

Hayden Panettiere

Alicia Silverstone

Ian Somerhalder

Alec Baldwin

Olivia Munn

Fonti: