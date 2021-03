Case stampate in 3D: negli USA arrivano sul mercato

Fonte immagine: Unsplash

Case stampate in 3D dal look moderno e minimal per un'edilizia sostenibile e dal basso impatto ambientale.

Parliamo di: Bioedilizia

Nuove case stampate in 3D. Ecco la novità in fatto di abitazioni, a opera del laboratorio di robotica ICON in collaborazione con lo sviluppatore 3Strands. Le dimore verranno realizzate ad Austin, in Texas, e vedranno la partecipazione di un terzo elemento, la Logan Architecture (che si occuperà della progettazione).

Il complesso residenziale è ancora in divenire, ma il team punta alla realizzazione di quattro abitazioni di due piani l’una, comprensive di outdoor esterno e in grado di avvalersi di una classe energetica più alta.

Per la ICON questo è in realtà il secondo progetto abitativo con realizzazione in 3D, grazie all’utilizzo della stampante Vulcan. Nel 2019 aveva dato vita a un mini complesso residenziale tematico situato in Messico, dimore di 32 mq l’una comprensive di tutto e dal prezzo del tutto accessibile. Le proposte abitative di Austin sono invece rivolte a un pubblico di fascia medio alta, infatti il prezzo di vendita si aggira intorno ai 450mila dollari l’una.

Case stampate in 3D per soluzioni abitative sostenibili

L’obiettivo di queste dimore è quello di creare soluzioni abitative innovative e sostenibili, con l’aggiunta di una metodologia realizzativa del tutto nuova. Il primo piano verrà creato appositamente con l’ausilio della stampante che depositerà, strato dopo strato, una miscela costituita da cemento. Dove verranno inserite porte e finestre direttamente dall’impresa stessa, mentre il piano superiore si affiderà alla tradizione attraverso l’impiego di una struttura in legno.

Le case 3D proporranno un design minimalista per quanto riguarda l’esterno, mentre gli interni si avvarranno di una progettazione di interior design adeguata alle singole esigenze. La specifica collocazione delle case potrà sfruttare una valida esposizione, mentre internamente sarà presente una sistema di alta prestazione energetica e di ottima ventilazione.

La metratura potrà oscillare dai 92 ai 185 mq per abitazione, con l’obiettivo di stravolgere positivamente il mercato del mattone con soluzioni moderne, di bioedilizia e sostenibili.

Fonte: Rinnovabili