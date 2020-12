Design sostenibile per due capanne gemelle immerse nella natura

Due capanne gemelle in un bosco di proprietà create con materiali di recupero per un progetto sostenibile e in sintonia con la natura.

Due capanne gemelle come parte integrante della natura di Seattle in USA, è quello che ha richiesto una famiglia americana per la loro area verde di proprietà. Due capanne moderne create all’insegna della sostenibilità ambientale e in perfetto equilibrio con lo spazio circostante, tanto da fondersi con lo stesso sia per i materiali utilizzati che per i colori.

Le due dimore nascono da una sinergia creativa tra Kathleen Glossa di Swivel Interiors, la società di design Board & Vellum e il gruppo di costruttori Dowbuilt, che si sono occupati della parte realizzativa. L’idea ha preso il via dalla necessità di recuperare un vecchio fienile del 1890, ma l’impossibilità di ristrutturarlo ha dato il via alla creazione delle due capanne gemelle: identiche sia internamente che esternamente.

Capanne gemelle sostenibili e in favore di un’economia locale

La creatività dell’intero team ha permesso di trasformare i legni del fienile ormai in disuso nella parete centrale delle due capanne, una sorta di divisorio dalle linee equilibrate e precise. Gli interni mostrano un rivestimento in compensato in perfetta sintonia con il panorama esterno, un vero e proprio bosco a pochi passi dalle finestre. Legni e rami di recupero e materiali naturali sono di provenienza locale, così da incentivare l’economia del posto.

Una connessione con lo spazio circostante e con il minor impatto possibile, a partire dalla collocazione stessa delle due capanne all’interno di un’area con un limitato numero di alberi da rimuovere. Una scelta utile a non stravolge le dinamiche della natura del posto. A completare il look delle due dimore sono stati realizzati pavimenti in cemento, rivestimenti in metallo e tetti di lamiera a replicare la fisionomia di una capanna moderna, ma dal mood rustico.

Arredi, decori e articoli sono stati acquistati nei negozi di zona, compresi alcuni store di articoli vintage e di artigiani locali. Un doppio progetto di design funzionale al servizio della natura stessa dove forme e arredi possono creare un punto di contatto tra interni ed esterni, in modo consapevole, armonico e sicuramente rispettoso.

