La Carta Dedicata a Te è un’iniziativa fondamentale di sostegno economico per le famiglie italiane in difficoltà.

Nel 2024, il programma ha erogato un contributo complessivo di 500 euro per ogni nucleo familiare, attraverso carte elettroniche prepagate gestite da Poste Italiane S.p.A. Tuttavia, le notizie per il 2025 non sono incoraggianti: il budget a disposizione è stato ridotto, portando a assegni più bassi e a un accesso limitato per le famiglie.

Per poter beneficiare della Carta Dedicata a Te, le famiglie devono soddisfare determinati requisiti, come stabilito dall’articolo 2 del Decreto Interministeriale (D.I.) del 4 giugno 2024. I criteri principali includono:

Residenza in Italia. Iscrizione di tutti i membri del nucleo nell’Anagrafe della Popolazione Residente. Possesso di una certificazione ISEE ordinaria valida, con un indicatore non superiore ai 15.000 euro all’anno.

Questi requisiti sono cruciali per garantire che l’aiuto venga destinato a chi ne ha realmente bisogno.

Utilizzo e Scadenze del Contributo

Le carte sono state attivate con l’accredito del contributo a partire da settembre 2024. È importante che i beneficiari prestino attenzione alle scadenze, poiché le somme devono essere utilizzate entro il 28 febbraio 2025. In caso contrario, qualsiasi credito residuo sulla carta andrà perso. Il contributo è destinato esclusivamente all’acquisto di beni alimentari di prima necessità e non può essere utilizzato per l’acquisto di bevande alcoliche. Inoltre, è possibile impiegare il contributo per carburanti o abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale.

La legge di bilancio per il 2025 prevede misure di sostegno per le persone in difficoltà economica, ma con un budget complessivamente ridotto. Nonostante un incremento di 50 milioni di euro per il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari e un aumento di 500 milioni di euro per il Fondo per l’acquisto di beni di prima necessità, è evidente che il budget totale è inferiore a quello dell’anno precedente. Ciò potrebbe tradursi in un assegno di valore ridotto per le famiglie.

Le famiglie che potranno accedere al sussidio saranno selezionate in base a criteri specifici stabiliti dai singoli comuni. Le liste dei nuclei familiari idonei saranno create considerando diversi fattori, tra cui:

Presenza di minori.

Valore dell’ISEE.

Le famiglie con almeno un componente nato entro il 31 dicembre 2010 godranno di priorità, ma anche per queste famiglie si applicheranno criteri di selezione basati sull’ISEE crescente e sul numero totale di componenti della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).

In sintesi, la Carta Dedicata a Te rappresenta un’importante misura di sostegno per le famiglie italiane in difficoltà economica. Il 2025 si presenta con sfide significative, e la riduzione del budget potrebbe limitare l’efficacia di questo strumento, rendendo più difficile per molte famiglie affrontare le spese quotidiane e garantire un tenore di vita dignitoso. È essenziale che le istituzioni continuino a monitorare la situazione e a garantire che le misure di sostegno siano adeguate e accessibili a tutti coloro che ne hanno bisogno.