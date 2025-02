Il valore dell’ (ISEE) è un elemento cruciale per accedere a diverse misure di sostegno economico in Italia.

Nel 2025, le famiglie italiane in difficoltà economica possono beneficiare di una serie di bonus e agevolazioni, a condizione di rispettare specifiche soglie ISEE. Ma qual è esattamente il valore che consente di accedere a tutte queste opportunità? Scopriamolo insieme.

Per poter accedere ai principali bonus statali, è necessario avere un ISEE che non superi i 6.000 euro. Questa soglia consente di accedere a prestazioni e aiuti destinati a famiglie e individui in condizioni economiche svantaggiate. Tra le misure più rilevanti c’è la Prestazione Universale, un aiuto di 850 euro mensili destinato agli anziani con un bisogno assistenziale gravissimo, che devono avere almeno 80 anni.

Tuttavia, è fondamentale sottolineare che il possesso di un ISEE sotto i 6.000 euro non garantisce automaticamente l’accesso a tutte le misure di sostegno. Ogni bonus ha requisiti specifici che devono essere soddisfatti per poter beneficiare del supporto. Ciò significa che, pur avendo un ISEE inferiore a questa soglia, è indispensabile informarsi sui dettagli e le condizioni di ciascuna misura.

È importante notare che le famiglie con un ISEE superiore a 6.000 euro non sono completamente escluse dai bonus e dalle agevolazioni. Molte misure prevedono limiti ISEE più elevati. Ad esempio, per ottenere l’Assegno di Inclusione, che ha sostituito il Reddito di Cittadinanza, è sufficiente rimanere sotto la soglia di 10.000 euro.

Bonus e agevolazioni con ISEE sotto i 6.000 euro

Avere un ISEE che non supera i 6.000 euro offre la possibilità di accedere a un ampio ventaglio di bonus e agevolazioni. Di seguito, presentiamo un elenco delle misure disponibili per le famiglie in questa situazione economica, con dettagli sui requisiti e sulle condizioni.

Prestazione Universale: 6.000 euro – Destinata agli anziani di almeno 80 anni con un bisogno assistenziale gravissimo. Bonus affitti: 7.086,94 euro – Riservato a chi non riesce a far fronte al pagamento dell’affitto a causa di oggettive difficoltà economiche. Bonus libri di testo: Varia in base alla Regione – Accessibile a chi ha un ISEE sotto 6.000 euro, con possibilità di partecipare ai bandi regionali. Carta acquisti: Circa 8.000 euro – Rivolta a famiglie con almeno un minore di 3 anni o con un componente over 65. Bonus bollette telefoniche: 8.112,23 euro – Sconto Agcom per i clienti Tim con offerta voce. Bonus sociale bollette luce, gas e acqua: 9.530 euro – Per nuclei numerosi, la soglia aumenta a 20.000 euro se ci sono 4 figli. Assegno di inclusione: 10.140 euro – Destinato a famiglie con almeno un componente over 60, disabile o minorenne. Supporto per la formazione e il lavoro: 10.140 euro – Per disoccupati che avviano un percorso di orientamento al lavoro o di formazione. Carta Dedicata a Te: 15.000 euro – Rivolta a famiglie con almeno 3 componenti che non ricevono altre misure di sostegno. Bonus animali d’affezione: 16.215 euro – Attualmente in attesa di decreto, spetta solo a chi ha più di 65 anni. Assegno unico universale: Circa 17.000 euro per l’importo massimo – Accessibile a tutte le famiglie con figli, con importo ridotto oltre questa soglia. Assegno maternità Comuni: Circa 20.000 euro – Per madri prive di copertura previdenziale obbligatoria. No tax scuola e università: 20.000 euro – Esenzione dal pagamento delle tasse per gli ultimi due anni di scuole superiori e per l’Università. Bonus Nido: 25.000 euro per il rimborso massimo – Destinato a figli fino a 3 anni che frequentano asili nido pubblici o privati. Carta cultura: 40.000 euro – Rivolta a chi ha compiuto 18 anni nel 2024. Bonus nuovi nati: 40.000 euro – Per figli nati o adottati nel corso del 2025. Carta del merito: Nessun limite – Destinato a chi si diploma con il massimo dei voti nell’anno scolastico 2023-2024.

In aggiunta a queste misure, esistono anche agevolazioni a livello locale che possono riguardare, ad esempio, i trasporti pubblici o altri servizi. È evidente che avere un ISEE sotto i 6.000 euro apre le porte a molte opportunità di sostegno economico, a condizione di soddisfare anche gli altri requisiti richiesti per ciascuna misura.