Le trame spagnole de La Promessa suggeriscono l’ennesimo, incredibile, colpo di scena. Ecco che cosa sta per succedere

La Promessa è una soap opera spagnola che va in onda ogni giorno alle 19:30 su Rete 4. È storia di intrighi e di passioni, e nelle puntate italiane stiamo assistendo a tutta una serie di colpi di scena.

Negli episodi spagnoli, tuttavia, la tensione sale e alcune verità potrebbero venire a galla, portando con sé tutte le conseguenze che i segreti, in genere, provocano. Ma di quale segreto si tratta e che cosa succederà nelle trame spagnole, che a breve vedremo anche in Italia? Scopriamo maggiori dettagli.

Anticipazioni spagnole La Promessa, il colpo di scena inatteso che cambia ogni cosa

Nelle puntate in onda in Italia, don Ricardo ha aperto il suo cuore a donna Pia, e gli ha confessato di amarla.

Tuttavia, tempo dopo, Pia è stata trovata morta, nella sua camera. È stata sepolta segretamente, in quanto Alonso ha ordinato di non dire a nessuno cosa le fosse accaduto. Don Ricardo è stato molto male per la perdita della donna di cui si era innamorato.

Dagli spoiler spagnoli de La Promessa, apprendiamo che Pia è viva, e si trova in una grotta. La governante ha inscenato la sua morte, per non farsi più trovare da don Gregorio, che la perseguitava. La donna uscirà dal rifugio, solo quando l’uomo si dimenticherà della sua esistenza.

Accanto a lei ci sono Jana e Romulo e anche Alonso sa del piano di Pia. Nessun altro immagina cosa sta succedendo. Nel frattempo, Manuel e Curro torneranno a casa, in salvo. Jana rivelerà a Manuel il segreto di Pia, e lui riterrà che sia vergognoso che Pia debba nascondersi ingiustamente, per cui chiederà un incontro a Gregorio, e gli proporrà soldi, per andare via per sempre.

Gregorio accetterà, ma il giorno dopo sarà trovato morto, e Manuel accusato del suo omicidio. Cruz e Alonso cercheranno un modo per farlo liberare. Intanto, quando Romulo annuncerà l’arresto di Manuel alla servitù e la morte di Gregorio, Ricardo deciderà di seguire il maggiordomo, e scoprirà il rifugio di Pia, e soprattutto che la donna è ancora viva.

Ricardo sarà molto deluso, e nonostante gli venga raccontato il perché Pia abbia dovuto nascondersi, lui si mostrerà distante. Vedremo come si evolveranno le cose nelle prossime puntate, fatto sta che Ricardo potrebbe essere rimasto male che Pia non si sia confidata con lui.