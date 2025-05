Il lavoro è una delle maggiori piaghe sociali del nostro Paese. Anche se le offerte ci sono, non sempre soddisfano le esigenze di chi un lavoro lo sta cercando.

Ci sono, però, delle esperienze professionali che permettono, a chi si mette in gioco, di riuscire a guadagnare più di quel che pensa in poco tempo e con poca fatica. Non ci credi? Allora continua nella lettura e scoprirai di cosa stiamo parlando.

Chi guadagna di più?

Lavorare e guadagnare: questo è quello che tutti desideriamo e vogliamo fare. Ciò che ci domandiamo è se, però tutto questo sia sempre possibile. Nel nostro paese, il lavoro scarseggia, specie per i più giovani ma, in questi ultimi tempi, anche per coloro che giovani ormai non lo sono più.

Ciò che è necessario osservare è che, però, anche le professioni tendono ad aggiornarsi sempre di più, facendo emergere, su tutte, quelle del settore digitale, dando opportunità di lavoro anche ha chi ha delle competenze informatiche pregresse o che si sta formando in questo periodo. La curiosità che tutti abbiamo è proprio quella quanto di cercare, quanto anche di conoscere, quale possa essere davvero uno fra i lavori più pagati al mondo.

Semplice curiosità o, anche, la volontà davvero di capire se, anche nel nostro Paese, questi sia davvero il lavoro meglio pagato? Molte delle professioni meglio pagate di oggi non esistevano neppure pochi anni fa, come ad esempio, chi usa l’intelligenza artificiale, che ha dato vita a nuove figure altamente specializzate e con prospettive di uno stipendio molto alto.

I lavori con gli stipendi più alti

Vediamo insieme, quindi, quali sono le professioni più pagate al mondo. In Italia un ingegnere aerospaziale guadagna oltre la media nazionale, circa 2.500 euro al mese, mentre negli Stati Uniti si arriva anche a cifre stellari da 50 mila euro al mese. A questo fa seguito il ricercatore di intelligenza artificiale, il cui stipendio medio annuo varia tra i 50.000 e i 90.000 euro, a seconda dell’esperienza e del contesto lavorativo.

C’è poi il controllore di volo, professione molto complicata ma che ha una retribuzione media di 79 mila euro lordi in Italia e nel mondo. Forse non l’abbiamo mai sentita nominare, eppure esiste: il saldatore subacqueo. Ha uno stipendio netto mensile che oscilla tra i 2.500 e i 3.000 mila euro al mese in Italia.

Segue ancora il docente universitario, la cui media è di circa 90 mila euro annui, ovviamente sempre al lordo delle imposte.