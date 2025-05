Aumentare l’autonomia della propria auto e risparmiare fino al 30% sui costi di rifornimento è un obiettivo sorprendente.

Entrato nel Guinness dei primati, Booker ha deciso di condividere la sua esperienza e i suoi segreti attraverso una guida pratica per migliorare l’efficienza della guida. In questo articolo esploreremo i suoi metodi e consigli per ottimizzare il consumo di energia e carburante, rendendo la guida più sostenibile.

Kevin Booker, originario del Regno Unito, ha intrapreso un lungo viaggio da John O’Groats a Land’s End, coprendo la distanza massima tra i punti estremi della Gran Bretagna. Grazie a un approccio attento alla guida, ha raggiunto un’efficienza di oltre 10,4 km per kilowattora (kWh). Questo significa che, utilizzando la sua Ford Mustang Mach-E con una batteria da 88 kWh, ha superato l’autonomia ufficiale dichiarata da Ford di oltre 193 km. Questo successo è il risultato di una strategia di guida affinata nel tempo.

Booker è considerato un esperto di “hypermiling”, una pratica che consiste nell’adottare tecniche di guida specifiche per massimizzare l’efficienza del carburante. La sua avventura nel mondo dell’hypermiling è iniziata nel 2003, quando faceva quotidianamente 110 km di pendolarismo. Con un’auto diesel, riusciva a risparmiare notevoli somme di denaro semplicemente adottando uno stile di guida più consapevole. Con un litro di carburante che costava meno di una sterlina, la sua strategia si è rivelata vincente.

Il primo passo per diventare un hypermiler, secondo Booker, è imparare a “leggere” la strada. Questo significa osservare i semafori e le rotatorie in arrivo per adattare il proprio comportamento di guida. Ad esempio, se si avvista un semaforo verde a una certa distanza, è vantaggioso mantenere una velocità costante per arrivare al semaforo quando è ancora verde, evitando frenate brusche.

Tecniche fondamentali per risparmiare

Booker ha elaborato un vademecum di tecniche pratiche per ottimizzare i consumi:

Piede leggero: Evitare accelerazioni e frenate brusche è fondamentale. Ogni volta che si frena un’auto a carburante tradizionale si perde energia. Negli ibridi e nei veicoli elettrici, la frenata rigenerativa recupera parte dell’energia, ma è comunque importante mantenere uno stile di guida fluido. Rallentare: Guidare a velocità moderata e mantenere la marcia alta senza sforzare il motore è un modo efficace per ridurre i consumi. Anche in autostrada, seguire il flusso del traffico senza lasciarsi prendere dalla corsa può fare la differenza. Manutenzione e controllo dell’auto: Una vettura ben mantenuta consuma meno. Controllare regolarmente la pressione dei pneumatici è essenziale, poiché pneumatici sgonfi possono aumentare la resistenza al rotolamento, portando a un maggiore consumo di carburante. Riduzione del peso e miglioramento dell’aerodinamica: Booker sottolinea l’importanza di viaggiare leggeri. Liberarsi di oggetti inutili nel bagagliaio e rimuovere accessori come box sul tetto quando non utilizzati riduce la resistenza aerodinamica. Dimensioni dell’auto: I SUV, pur essendo popolari, non sono ideali per l’hypermiling. Auto più piccole e aerodinamiche, come berline e station wagon, si dimostrano più efficienti. Passare all’elettrico: La transizione verso i veicoli elettrici è un passo fondamentale. Nonostante l’aumento dei costi dell’elettricità, i veicoli elettrici offrono costi di gestione generalmente inferiori e sono più sostenibili. Booker ha scelto di guidare una Hyundai Ioniq dopo aver provato una Renault Zoe, constatando i vantaggi economici e ambientali.

La filosofia di guida di Booker si concentra sulla prevenzione degli sprechi e sull’ottimizzazione delle risorse. Ogni piccola azione, dalla scelta della velocità alla manutenzione dell’auto, contribuisce a un risparmio significativo nel lungo termine. Con l’aumento dei prezzi dell’energia e l’attenzione crescente verso la sostenibilità, le tecniche di Booker non solo aiutano a risparmiare denaro, ma promuovono anche un modo di viaggiare più responsabile e consapevole.

Nel contesto attuale, in cui la sostenibilità e l’efficienza energetica sono al centro del dibattito pubblico, le intuizioni di Kevin Booker offrono un’importante opportunità per riconsiderare il nostro modo di guidare e il nostro approccio ai trasporti.