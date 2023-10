Capelli lisci senza piastra? Scopri i metodi naturali migliori

20 Ottobre 2023 11:30

Ottenere capelli lisci senza ricorrere alla piastra è possibile grazie a metodi naturali efficaci e sostenibili. Dall'asciugatura all'aria con tecniche specifiche, all'utilizzo di maschere a base di ingredienti naturali come miele e latte di cocco, esistono diverse soluzioni per avere una chioma liscia e luminosa. Gli oli, come quello di mandorle dolci e cocco, sono essenziali per nutrire i capelli e mantenere l'effetto liscio.

Hai mai sognato di avere capelli lisci perfetti senza danneggiarli con la piastra? Sei nel posto giusto! Scopri i metodi naturali per ottenere capelli lisci e luminosi senza danni chimici.

L’alternativa naturale alla piastra

Molte persone con capelli ricci o ondulati sognano di avere una chioma liscia, soprattutto durante l’inverno quando l’umidità è alta. Tuttavia, l’uso frequente della piastra può danneggiare i capelli, rendendoli secchi e sfibrati.

Inoltre, i prodotti chimici spesso utilizzati per mantenere i capelli lisci possono avere effetti negativi sulla salute dei capelli e sull’ambiente. Ma non temere: esistono metodi naturali per ottenere capelli lisci senza piastra.

Metodo 1: Asciugatura naturale

Dopo aver lavato i capelli, lasciali asciugare naturalmente all’aria. Durante l’asciugatura, pettinali ogni 5 minuti, tenendo le ciocche ben dritte.

Metodo 2: L’effetto avvolgente

Dividi i capelli umidi al centro con un pettine. Avvolgili intorno alla testa e fissali con delle mollette. Lasciali asciugare naturalmente: un foulard di seta può aiutare a ridurre l’effetto crespo.

Metodo 3: Bigodini grandi

Usa dei bigodini di dimensioni grandi per arrotolare i capelli umidi. Assicurati che i capelli siano completamente asciutti prima di rimuovere i bigodini.

Metodo 4: Coda di cavallo elastica

Realizza una o due code di cavallo basse con capelli umidi. Aggiungi elastici lungo tutta la lunghezza delle code. La mattina seguente, avrai capelli più lisci e disciplinati.

Metodo 5: Chignon

Un altro metodo efficace è realizzare uno chignon con capelli umidi. Questo metodo è ideale per capelli già piuttosto disciplinati.

Maschere naturali per capelli lisci

Per avere capelli lisci senza usare la piastra, puoi aiutarti anche con alcune maschere naturali, utili a disciplinare la chioma.

Miele e latte di cocco : mescola un cucchiaio di miele con un bicchiere di latte di cocco, lascia agire per un’ora e risciacqua.

: mescola un cucchiaio di miele con un bicchiere di latte di cocco, lascia agire per un’ora e risciacqua. Impacco uovo e latte : combina un uovo con due tazze di latte. Dopo 10 minuti, copri i capelli con una cuffia per altri 30 minuti. Lava e asciuga.

: combina un uovo con due tazze di latte. Dopo 10 minuti, copri i capelli con una cuffia per altri 30 minuti. Lava e asciuga. Maschera nutriente: mescola latte di cocco, succo di limone, olio d’oliva e amido di mais. Applica la maschera sui capelli e lascia agire per 15 minuti.

Oli naturali per la bellezza dei capelli

Gli oli di mandorle dolci e cocco sono ottimi per nutrire i capelli e ridurre l’effetto crespo. Applica qualche goccia sui capelli per mantenere la piega e nutrirli in profondità.

Conclusione

Con questi metodi naturali, puoi dire addio alla piastra e ai prodotti chimici aggressivi. Prova queste tecniche e goditi capelli lisci, luminosi e sani.