Cane: 5 idee per festeggiare il compleanno Cane: 5 idee per festeggiare il compleanno Fonte immagine: Pixabay Ecco come festeggiare il compleanno del proprio cane di affezione: idee, soluzioni, ricette per rallegrare l'amico, i suoi amici e i vari proprietari. Parliamo di: Cani Quale modo migliore per celebrare l’amore che unisce il proprietario al cane di affezione, se non quello di organizzare una festa in suo onore, magari un party per celebrare l’anniversario della data di adozione oppure il suo compleanno? Una giornata a lui dedicata con tanto di allestimento, giochi, cappellini, tanti invitati e ovviamente regali che possa scartare e anche assaggiare. Ecco qualche idea di facile realizzazione così da organizzare un evento pieno di felicità e divertimento. Cani, le foto più belle Vedi le altre 18 fotografie › Allestimento Indispensabile scegliere la location giusta, magari il giardino di casa oppure il salotto del proprio appartamento, ma anche l’area sgambo di zona o un’area verde accessibile e protetta. Per rallegrare l’atmosfera basta realizzare qualche decorazione a tema, come ad esempio una scritta con nome del

Inviti, dolci e prelibatezze

Invitate al party tutte le persone che conoscono il vostro cane, magari i proprietari dei quadrupedi con cui lui gioca solitamente, ovviamente i familiari e gli amici più stretti. Preparate due menu distinti a base di cibi non dannosi per i quadrupedi, come ad esempio salumi e formaggi, in modo da non provocare problemi alla salute a nessun animale, anche accidentalmente. Immancabili le verdure e la frutta, pizzette e focaccine da realizzare a forma di biscotto, evitando sempre alimenti dannosi come ad esempio il cioccolato, l’uva e i funghi. Preparate anche qualche prelibatezza per i quadrupedi presenti, come una torta a base di carne per il festeggiato e qualche gelato rinfrescante, sempre in linea con le esigenze dell’amico a quattro zampe, accompagnate da tante ciotole d’acqua fresca.

Idee regalo

Per i regali basta acquistare articoli e prodotti adatti al suo benessere, come ad esempio biscottini e crocchette, bastoncini per i denti quindi collari, accessori, cappottini per l’inverno o il più classico cuscino creato a mano, con scampoli di stoffa e imbottitura.

Bomboniere per gli ospiti

Perfetta l’idea di creare piccoli sacchettini o pseudo bomboniere da donare ai partecipanti, qualcosa di simbolico e utile per i loro amici come ad esempio un kit con qualche prelibatezza e bastoncino da sgranocchiare. Oppure una mini bandana in ricordo della giornata o, ancora, dei quadretti con foto dei partecipanti a quattro zampe.

Un pensiero per gli altri cagnolini

Il party potrebbe trasformarsi un’occasione utile a raccogliere oggetti, cibo e donazioni per i canili di zona. Una grande cesta fungerà da punto raccolta dove gli ospiti potranno riporre vecchie copertine e maglioni usati, scatolette di cibo, accessori e molto altro. Basta specificare tutto nell’invito indicando anche il nome del canile a cui verranno consegnati i prodotti, aggiungendo tutti i dati per un eventuale donazione economica.

