Bonus Mobilità: incentivi bici, c’è tempo fino al 9 dicembre

Bonus Mobilità, ultimi giorni utili per l'accesso agli incentivi bici e monopattini elettrici: ecco la nuova scadenza e le informazioni utili.

C’è ancora tempo fino al 9 dicembre per richiedere il Bonus Mobilità. A ricordarlo è il Ministero dell’Ambiente, che ha sottolineato inoltre come siano stati già sfruttati oltre 198 mila buoni, corrispondenti a un valore di circa 71,13 milioni di euro. Quasi 250mila i rimborsi già effettuati verso i cittadini.

Il Ministero dell’Ambiente ha riferito inoltre alcuni numeri riguardanti i rimborsi già effettuati agli esercenti nell’ambito del Bonus Mobilità, ovvero 43.643 (per un totale vicino ai 16,68 milioni di euro). Incentivi bici per i cittadini pari a 249.884 rimborsi, per un valore corrispondente di 83,45 milioni di euro. Al 4 dicembre, come riportato sul sito ministeriale, la disponibilità del fondo risultava di circa 44 milioni.

Bonus Mobilità, nuova scadenza il 9 dicembre 2020

La nuova data entro la quale sarà possibile richiedere i rimborsi per il Bonus Mobilità è fissata a mercoledì 9 dicembre 2020. A confermarlo nuovamente è il Ministero dell’Ambiente:

C’è ancora qualche giorno di tempo, fino alle 23.59 di mercoledì 9 dicembre, per registrarsi alla piattaforma www.buonomobilita.it e richiedere il rimborso per gli acquisti effettuati fino al 2 novembre.

Registrazione alla piattaforma Buonomobilità requisito essenziale per avere accesso agli incentivi per l’acquisto di bici, monopattini e altri mezzi elettrici e non della mobilità sostenibile.

A questo proposito occorre ricordare che sono tre gli elementi necessari per poter procedere con l’inoltro della domanda: identità digitale SPID, fattura o scontrino parlante dell’acquisto, codice IBAN del proprio conto corrente (sul quale verrà accreditato il rimborso). Ulteriori informazioni sulle procedure di richiesta del Bonus Mobilità sono disponibili cliccando sul link presente a inizio paragrafo (“Bonus Bici, nuovi fondi dal 9 novembre: come richiederli”).

