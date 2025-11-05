Chi potrà richiedere a breve il nuovo Bonus da 200 euro, un sostegno alle famiglie disponibile già da questo novembre.

Dal prossimo novembre sarà possibile accedere al Bonus Elettrodomestici 2025, una misura promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) per incentivare l’acquisto di apparecchi domestici ad alta efficienza energetica prodotti in Europa.

Questa iniziativa si inserisce nel più ampio quadro della transizione ecologica e del sostegno al settore manifatturiero europeo, offrendo un contributo economico fino a 200 euro per nucleo familiare.

Importi e requisiti del Bonus Elettrodomestici 2025

L’incentivo sarà erogato sotto forma di voucher digitale che coprirà fino al 30% del costo di acquisto di un elettrodomestico. Sono previsti due livelli di massimali: 100 euro per ciascun nucleo familiare standard e 200 euro per famiglie con ISEE inferiore a 25.000 euro annui. Ogni famiglia potrà usufruire del bonus per l’acquisto di un solo elettrodomestico, utilizzabile sia in negozi fisici che online, con uno sconto immediato applicato direttamente in fattura. Per poter beneficiare del bonus, gli elettrodomestici devono rispettare specifici criteri di efficienza energetica stabiliti dal decreto interministeriale del 3 settembre 2025 e devono essere prodotti in Europa. Le categorie di prodotti ammesse includono:

Lavatrici e lavasciuga: classe energetica A o superiore;

Forni: classe A o superiore;

Cappe da cucina: classe B o superiore;

Lavastoviglie e asciugabiancheria: classe C o superiore;

Frigoriferi e congelatori: classe D o superiore;

Piani cottura conformi al Regolamento UE 2019/2016.

L’obiettivo principale di questo bonus è favorire la sostituzione degli apparecchi obsoleti con modelli più efficienti, contribuendo così a ridurre i consumi energetici domestici e promuovere la sostenibilità ambientale. Inoltre, l’iniziativa sostiene la produzione europea, un aspetto strategico per il rilancio del settore manifatturiero locale. La dotazione finanziaria stanziata per il 2025 ammonta a 48,1 milioni di euro, gestiti da PagoPA S.p.A. e Invitalia S.p.A. per conto del MIMIT. Il fondo complessivo, al netto degli oneri di gestione, è di 50 milioni di euro.

Possono presentare domanda di accesso al bonus tutte le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia. La richiesta potrà essere inoltrata tramite l’applicazione IO o il portale dedicato bonuselettrodomestici.it. Il Ministero comunicherà a breve le date di apertura delle piattaforme per la presentazione delle domande. Il voucher digitale sarà spendibile presso i punti vendita aderenti e sugli e-commerce registrati. Al momento dell’acquisto, l’operatore verificherà la validità del bonus e applicherà lo sconto immediato in fattura. Dopo la vendita e la conclusione dei termini per eventuali resi, Invitalia procederà ai controlli e al rimborso dell’importo maturato al venditore.

Per partecipare all’iniziativa, produttori e rivenditori dovranno registrarsi sulla piattaforma PagoPA. I produttori caricheranno gli elenchi dei modelli ammessi tramite file CSV, seguendo le Linee Guida di Invitalia, mentre i rivenditori dovranno indicare almeno un punto vendita fisico o online e gli operatori abilitati alla gestione dei voucher. Invitalia effettuerà controlli automatici e a campione per assicurare la correttezza delle procedure e prevenire abusi.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito ufficiale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il portale dedicato bonuselettrodomestici.it, dove sono pubblicati i decreti di riferimento e tutte le modalità operative aggiornate.