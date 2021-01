Beauty Routine Vegana: 5 consigli utili

Fonte immagine: Pixabay

Non solo cibo: il buon vegano rispetta i suoi valori anche in sala da bagno; una lista di 5 consigli per una buona beauty routine vegana.

Molti sostengono che il 2021 sarà l’anno del veganismo: l’attenzione da parte degli internauti sul tema è sempre più alta e le ricerche intorno al tema s’intensificano, ma chi conosce la materia sa che non si può essere vegani solo a tavola. Osservare una corretta beauty routine vegana è importante esattamente come sapere cosa mangiare.

Quando si tratta di veganismo, di solito si comincia dalla dieta, ma oggi parleremo di beauty routine per sapere come comportarsi bene anche lontano da forchetta e coltello!

5 consigli utili per una sana beauty routine vegana

Bisogna partire da un punto importante: il veganismo rifiuta ogni forma di crudeltà e di sfruttamento nei confronti degli animali, quindi anche la sperimentazione per cui una buona beauty routine vegana prevede l’utilizzo di prodotti in cui la partecipazione animale è del tutto assente. Ecco cinque dritte da tenere in considerazione: