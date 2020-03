Balsamo barba: top 5 dei prodotti naturali

Fonte immagine: Pixabay

Gestire una barba non è sempre semplice: ecco la top 5 dei rimedi naturali che possono fungere come efficace e irrinunciabile balsamo.

Parliamo di: Rimedi naturali

La barba è diventata da qualche anno un must irrinunciabile per moltissimi uomini. Si tratti di un look corto e scolpito, oppure di uno stile folto e indomabile, il genere maschile ha riscoperto il fascino di un elemento che non è più solo simbolo di virilità, ma anche un’affermazione di stile. Eppure curare una barba non è semplice, soprattutto se si desidera sfoggiare un taglio elaborato o creativo. Per questa ragione, potrebbe essere molto utile far ricorso a un apposito balsamo. Ma quali sono i prodotti e i rimedi naturali più indicati a questo scopo?

In commercio esistono moltissime alternative per il balsamo da barba, ma lo stesso effetto può essere ottenuto anche grazie a ritrovati del tutto naturali, nonché economici: ecco i consigli e la Top 5.

Perché usare un balsamo da barba?

Non è di certo un segreto: a differenza dei morbidi capelli, la barba risulta decisamente più difficile da gestire. Non solo il pelo tende a essere di diametro maggiore rispetto agli stessi capelli, ma spesso è ispido o arricciato, dalla consistenza dura, crespa e dalla scarsa lucentezza.

Tutte caratteristiche che non dipendono solo dalla genetica – così come la distribuzione e la concentrazione della barba cambiano da persona a persona, lo stesso accade per la durezza e la resistenza del pelo – ma anche dalle continue rasature. Questa operazione, infatti, elimina la parte finale e affusolata del pelo stesso, lasciando un taglio netto che ne rende la ricrescita più evidente e la distribuzione maggiormente caotica.

Utilizzare regolarmente un balsamo per barba permette di eliminare alcune di queste problematiche. Innanzitutto il pelo apparirà più morbido e lucente, per un look ancora più gradevole, inoltre la barba apparirà più facile da districare, nonché in grado di mantenere la forma precedentemente ridefinita con il taglio. Non ultimo, un buon balsamo nutre anche la pelle, riducendo prurito e irritazioni, nonché allontanando il rischio dell’accumulo sebaceo e della perdita di pelle morta.

Balsamo da barba naturale: 5 rimedi

Così come già accennato in apertura, esistono dei prodotti del tutto naturali che permettono di domare al meglio la propria barba, senza la necessità di ricorrere a soluzioni d’acquisto. Di seguito, una comoda Top 5