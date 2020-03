Shampoo senza sale: cos’è e quale comprare

Lo shampoo senza sale è ricco di cheratina bioattiva organica che nutre in profondità i capelli rendendoli luminosi e morbidi.

Basta fare un rapido giro online per rendersi conto che gli shampoo al sale sono molto richiesti per le loro proprietà e i benefici che portano ai capelli. Sono adatti a chi desidera sfoggiare una capigliatura morbida, brillante e curata. Sono molto ricercati a chi ha capelli molto ricci o addiritura crespi, ma anche chi li porta lisci ma li ha secchi. Utile per fornire una pulizia delicata che non diminuirà le preziose sostanze nutritive dei capelli sani. Formulato con la proteina della cheratina per una protezione duratura.

Shampoo senza sale: a cosa serve?

Iniziamo col chiarire questo dubbio: perché molti shampoo contengono sale? Dare maggiore consistenza al prodotto. Purtroppo questo spesso comporta una serie di conseguenze per il nostro capello: in parole povere lo renderà più cresco. Chi d’estate passa molto tempo al mare saprà di cosa si tratta. Senza allergeni, senza parabeni, senza cloruro di sodio e solfati, con un’elevata tollerabilità cutanea, senza ingredienti di origine animale, lo shampoo senza sale viene molto apprezzato per le sue proprietà.

Ricco di cheratina bioattiva organica che nutre in profondità i capelli rendendoli luminosi e morbidi, questo Shampoo è particolarmente indicato per persone con capelli secchi spenti e fragili e cuoio capelluto delicato. L’assenza di Sale oltre a conferire ancora maggiore dolcezza, evita la disidratazione e dona un effetto cosmetico estremamente luminoso, preservando l’integrità del colore. È perfetto per mantenere qualsiasi trattamento che si realizza sui capelli: da una tintura o altro trattamento chimico fino a un massaggio ai capelli. Lo shampoo senza sale prolungherà i risultati. Oltretutto il vantaggio è che ridurrà le irritazioni del cuoio capelluto, aiutando gli oli naturali dei capelli a lavorare meglio idratandoli.

