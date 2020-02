Olio da barba fatto in casa: ingredienti e ricetta

L'olio da barba è un rimedio naturale utile per nutrire la pelle, favorire la ricrescita e disciplinare l'aspetto dei peli: ecco gli ingredienti e ricetta.

Da qualche anno la barba si è affermata come trend irrinunciabile di bellezza maschile. Si tratti anche solo di un baffo o di un accennato pizzetto, sempre più uomini cedono al fascino di una tendenza che affonda radici in un passato lontano. Portare la barba, però, richiede dedizione e cura: l’igiene deve essere sempre ben curata e, per dominare anche il pelo più arruffato, è necessario far ricorso a creme e balsami. Una buona soluzione può essere rappresentato dall’olio, facilmente realizzabile anche in casa.

È molto semplice creare un olio da barba fai da te: è sufficiente scegliere i prodotti giusti, la gran parte dei quali è disponibile in erboristeria. Pur trattandosi di prodotti naturali, però, è bene verificare eventuali ipersensibilità personali. Per questo motivo, dopo aver realizzato la soluzione è indicato testarne qualche goccia sul dorso della mano, per verificare eventuali arrossamenti, prurito o altri sintomi. Ovviamente, gli ingredienti dovranno essere scelti anche in relazione a eventuali allergie già note.

Olio da barba: proprietà degli ingredienti più comuni

Sono moltissime le proprietà che un olio casalingo può garantire alla cura della barba. Questo prodotto è infatti indicato non solo per disciplinare il pelo, ma anche per nutrire la pelle, ridurre la presenza di germi e batteri, stimolare la crescita di una barba più folta e offrire un gradevole profumo.

La base per la preparazione fai da te è rappresentata da altri oli, spesso mescolati fra loro, noti da sempre per le loro incredibili peculiarità antiossidanti e rinforzanti. Il più noto è quello di mandorla, usato sin da tempi antichi dalle donne per ridonare consistenza e lucentezza ai capelli, nonché per nutrire la pelle e regolare la produzione sebacea.

Altrettanto importante è l’olio di jojoba, un vero toccasana per unghie, capelli, peli e pelle. Questo ritrovato completamente naturale è infatti ricco di vitamina E: quest’ultima ha uno specifico effetto antiossidante, capace di contrastare l’azione dei radicali liberi e di assicura un più lento invecchiamento cellulare. L’ideale per una barba sana, resiste, lucente, folta e facile da disciplinare.

Olio da barba: la ricetta

Preparare un olio da barba in casa è un’operazione che non richiede eccessivo sforzo e, pertanto, può essere effettuata anche da coloro che non hanno una particolare familiarità con i rimedi naturali. Il primo passo è quello di dotarsi degli strumenti giusti: un imbuto per travasare il composto, un contagocce e una piccolo flaconcino dotato di tappo ermetico

Se si preferisce la mandorla, una prima ricetta potrebbe essere la seguente:

15 ml di olio di mandorla ;

; 5-10 ml di olio di avocado , poiché ricco di vitamina E;

, poiché ricco di vitamina E; 6-8 gocce della propria essenza preferita.

È sufficiente versare i composti nel flacone, partendo dagli oli, e mescolare fino a ottenere un composto omogeneo e profumato. Si consiglia di realizzare poco prodotto alla volta, poiché non essendovi conservanti la durata non è eccessivamente estesa nel tempo. In ogni caso, è bene riporre il flaconcino in un luogo fresco, asciutto e lontano dai raggi solari.

A chi volesse invece approfittare della jojoba, si potrebbe consigliare:

15 ml di olio di jojoba puro;

puro; 7 ml di olio di rosa canina , perché rigenerante e utile per trattare la barba sfibrata;

, perché rigenerante e utile per trattare la barba sfibrata; 6-8 gocce della propria essenza preferita.

Anche in questo caso, si suggerisce attenzione alle modalità di conservazione, nonché la verifica di eventuali ipersensibilità personali ai rimedi naturali proposti.