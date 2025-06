Cos’è e come funziona il bonus cellulare: puoi ottenere uno smartphone gratis in negozio, attenzione a tutti i requisiti richiesti.

L’estate 2025 porta con sé un’importante opportunità per chi ha necessità di acquistare un nuovo smartphone: il governo italiano ha infatti confermato e rafforzato il bonus cellulare dedicato a una categoria specifica di cittadini.

Questa misura agevolativa permette di ottenere uno sconto consistente sull’acquisto di telefoni cellulari, facilitando l’accesso alla tecnologia anche a chi necessita di dispositivi per esigenze particolari.

Il bonus cellulare: un sostegno concreto, come richiederlo

Negli ultimi anni, il governo italiano ha messo in campo diversi incentivi per agevolare l’acquisto di dispositivi tecnologici come smartphone e computer, con l’obiettivo di garantire a tutti i cittadini la possibilità di rimanere connessi e aggiornati sulle informazioni fondamentali, dalla sicurezza civile agli aggiornamenti quotidiani. Il bonus cellulare si inserisce in questo contesto e si rivolge in particolare a chi ha esigenze specifiche di comunicazione e assistenza. La misura è pensata per supportare coloro che, a causa di disabilità certificate, necessitano di un dispositivo tecnologico che faciliti la comunicazione interpersonale, l’elaborazione di contenuti scritti o grafici, il controllo dell’ambiente circostante o l’accesso a informazioni culturali.

Inoltre, lo smartphone deve poter essere utilizzato durante percorsi di riabilitazione, offrendo così un aiuto concreto nella vita quotidiana dei beneficiari. Per usufruire del bonus cellulare, non è necessario attendere procedure complesse online o inviare moduli digitali: basta recarsi in negozio con la documentazione appropriata. In particolare, è fondamentale presentare i seguenti documenti:

La certificazione rilasciata dalla commissione medica che attesta la condizione di disabilità;

Il riconoscimento ufficiale della disabilità da parte dell’ASL di riferimento;

La documentazione relativa alla legge 104/1992, che identifica i beneficiari di questa agevolazione;

La prova di acquisto effettuato secondo le modalità previste per accedere all’IVA agevolata.

Come spiegato dall’Agenzia delle Entrate e riportato dal portale idealista.it, il vantaggio principale consiste nell’applicazione di un’IVA ridotta al 4% sugli smartphone acquistati, oltre a una riduzione dell’aliquota al 19% per i mezzi di ausilio e i sussidi tecnici informatici. Questa agevolazione non è soggetta a limiti di reddito né a limiti di spesa, rendendo l’iniziativa particolarmente vantaggiosa. Uno degli aspetti più apprezzati del bonus cellulare è la libertà nella scelta del dispositivo. I beneficiari possono optare per qualsiasi modello di smartphone, sia Android sia iOS, in base alle proprie preferenze e necessità specifiche. Questo permette di acquistare un telefono che risponda esattamente alle esigenze personali, senza essere vincolati a modelli o marche particolari.

L’obiettivo del governo con questa misura è duplice: da un lato, assicurare l’accesso alla tecnologia anche a chi ha difficoltà nella comunicazione; dall’altro, sostenere l’inclusione digitale, fondamentale in un mondo sempre più interconnesso. Grazie a questa agevolazione, acquistare un nuovo smartphone diventa non solo più accessibile, ma anche un passo importante verso una maggiore autonomia e partecipazione sociale per le persone con disabilità. L’estate 2025 si conferma così un momento favorevole per chi desidera un telefono nuovo e funzionale, con il supporto concreto di uno strumento legislativo che semplifica e incentiva l’acquisto. Per maggiori dettagli, è sempre consigliabile rivolgersi ai punti vendita autorizzati o consultare i canali ufficiali dell’Agenzia delle Entrate.