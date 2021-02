Auto elettriche: Tesla Model 3 la più venduta al mondo

Fonte immagine: Unsplash

La Tesla Model 3 è l'auto elettrica più venduta al mondo nel corso del 2020, ottimi risultati anche per Renault e Volkswagen.

Parliamo di: Auto elettriche

La concorrenza sempre più agguerrita nell’universo delle auto elettriche non frena Tesla che, con la sua Model 3, raggiunge un importante traguardo. Questo modello è infatti il veicolo elettrico più venduto al mondo nel corso del 2020, stando ai dati resi disponibili da EV Sales. Il sito tiene infatti traccia delle vetture immatricolate in tutto il mondo e, a cadenza annuale, fornisce una classifica.

Il dato può forse stupire i consumatori europei, considerando come siano altri brand ad avere dominato il Vecchio Continente nel corso dell’ultimo anno, come Volkswagen e Renault. Ma, come già accennato, si tratta di una classifica a livello globale: Tesla è la preferita nell’intero continente Americano, ad esempio, e anche in Asia è riuscita a conquistare un buon piazzamento.

Tesla Model 3, l’elettrica più venduta

Secondo i dati raccolti da EV Sales, e pubblicati da ElecTrek, nel corso dl 2020 il gruppo di Elon Musk è riuscito a piazzare ben 365.240 Model 3 in tutto il mondo, conquistando un market share del 12%. Segue la cinese Wuling HongGuang Mini EV, con 119.255 immatricolazioni, mentre al terzo posto si piazza la Zoe di Renault con 100.431 vendite. La classifica completa così si compone:

Tesla Model 3 : 365.240;

: 365.240; Wuling HongGuang Mini EV: 119.255;

Renault Zoe : 100.431;

: 100.431; Tesla Model Y: 79.734;

Huyndai Kona EV: 65.075;

Volkswagen ID.3 : 56.937;

: 56.937; Nissan Leaf: 55.724;

Audi e-tron: 47.928;

Baojun E-Series: 47.704;

GW ORA R1 Black Cat: 46.796.

Va però sottolineato come la classifica prenda in considerazione il semplice dato annuale, senza considerare il periodo di effettivo lancio delle vetture in questione. Modelli più recenti di auto elettriche, come la ID.3 di Volkswagen e la Zoe di Renault, sono disponibili da meno tempo rispetto alla Model 3. E hanno già ottenuto una crescita incredibile sul mercato, da non sottovalutare.

Ancora, ElecTrek sottolinea come – a differenza di altri produttori – i dati relativi a Tesla provengano da stime, poiché la società fornisce solo il totale delle sue vendite annuali, senza specificare le performance per singolo modello. Nonostante questo, anche per il 2020 la società di Elon Musk è stato il punto di riferimento con cui gli altri produttori si sono dovuti confrontare, mantenendo saldamente lo scettro dell’elettrica più desiderata.

