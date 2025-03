Ignorare questo avviso può costare quasi 700 euro di multa all’automobilista distratto o negligente. Ecco a cosa bisogna fare attenzione.

Il tema della sicurezza stradale ha assunto negli anni un’importanza sempre più centrale. Ne è prova la recente riforma del Codice della strada, con il varo di misure più restrittive all’insegna del rigore. L’obiettivo del governo, ribadito dal ministro Salvini, è chiaro: il giro di vite punta a contrastare i comportamenti irresponsabili alla guida e a scongiurare potenziali pericoli meccanici.

È noto che le nuove norme hanno suscitato molte polemiche. Il rumore di fondo ha fatto però passare in sordina una sanzione che potrebbe riguardare numerosi automobilisti – che invece farebbero bene a prestare molta attenzione. Si parla di una multa che sfiora i 700 euro. Una sanzione piuttosto salata insomma. Ignorare questo avviso potrebbe costare caro a molti.

Ignorare questo avviso può costare quasi 700 euro di multa

Tra le novità del nuovo codice stradale troviamo una sanzione poco nota ma decisamente di grande impatto: una multa fino a 694 per chi ignora un richiamo ufficiale da parte della casa produttrice del proprio mezzo di trasporto. Chi compra un’automobile nuova di zecca tende a pensare che almeno per qualche anno non si presenteranno problemi, a meno che non ci siano difetti a monte ovvero in fase di fabbricazione.

Le case automobilistiche hanno appunto l’obbligo di notificare eventuali difetti di fabbrica, anche se vengono rilevati dopo la vendita del veicolo. Come è facile intuire, richiami come questi sono cruciali per la sicurezza stradale. Pensiamo che rischio potremmo correre nel caso di un difetto strutturale presente in componenti essenziali come airbag, freni, sterzo, sistemi elettronici e via dicendo.

Va detto che purtroppo non sono pochi gli automobilisti che sottovalutano o ignorano le comunicazioni delle case automobilistiche. In questo modo però espongono se stessi e gli altri a rischi non da poco. Tuttavia il nuovo codice è chiaro: chi ignora un richiamo tecnico può ricevere una multa da un minimo di 173 fino a un massimo di 694 euro, a seconda della gravità del difetto segnalato.

Ma c’è di più: l’automobilista può essere sanzionato in automatico, senza che le forze dell’ordine eseguano un controllo diretto. Per far scattare la multa sarà sufficiente l’accertamento attraverso la banca dati o sistemi di controllo incrociati. Il proprietario del veicolo ha dunque l’obbligo di controllare la corrispondenza, rispondere agli avvisi e in caso prenotare un intervento presso un’officina autorizzata.

A intervento effettuato sarà anche il caso di richiedere una ricevuta dell’intervento. Andrà esibita in caso di eventuali controlli da parte delle forze dell’ordine. Oltre a controllare con regolarità la posta (cartacea o elettronica) è consigliabile consultare il sito della casa automobilistica o quello del Ministero dei Trasporti per accertarci se la nostra auto è coinvolta in qualche richiamo. Altra cosa da sapere: le riparazioni da richiamo sono gratuite.