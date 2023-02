Astragalo: 13 proprietà e controindicazioni del rimedio

L'astragalo è una pianta medicinale molto apprezzata per le sue radici. Gli estratti ricavati dalla pianta permettono di migliorare le difese immunitarie, agiscono positivamente sulla salute del fegato e su quella dei reni, possono anche allungare la vita. La pianta, la quale cresce in Cina, in Mongolia e in Corea, è ampiamente utilizzata nella medicina tradizionale cinese per via delle sue proprietà adattogene.

Fonte immagine: Pixabay

L’astragalo (Astragalus membranaceus), è una pianta usata da molto tempo nel campo delle cure naturali, specialmente nell’ambito della Medicina tradizionale Cinese, che lo ha eletto come rimedio utile contro molti mali. Probabilmente conoscerai questo prodotto anche con il nome di “Astragalus propinquus” o con quello di “huang qi”, come è noto in Cina.

La pianta cresce perlopiù nelle aree orientali dell’Asia, soprattutto in Cina e in Mongolia, offre una lunga lista di potenziali benefici. La reale efficacia, però, dovrà essere dimostrata da ampi studi condotti sulle persone. Chi ne sostiene l’utilizzo, giura che l’astragalo sia in grado di rinforzare le difese immunitarie e donare energie.

La pianta è considerata un adattogeno naturale. Ciò significa che la sua regolare assunzione aiuterebbe l’organismo a rispondere in modo attivo e con energia ai momenti di intenso stress psico-fisico. In più, al rimedio sono attribuite anche proprietà antinfiammatorie.

Si ritiene che il huang qi possa allungare la vita, e che possa tenere a bada numerose malattie, come i disturbi cardiovascolari, l’ipercolesterolemia e il diabete.

Di seguito scopriremo quali sono le proprietà e le controindicazioni dell’astragalo, vedremo come assumerlo e quali sono le interazioni farmacologiche che è bene non trascurare.

Prima, però, vediamo le caratteristiche della pianta.

Astragalus membranaceus: le caratteristiche della pianta

Che cosa è l’astragalo? Delle oltre 2000 specie di piante che rispondono al nome di “astragalo”, solamente due sono quelle impiegate in ambito fitoterapico, cioè le varietà Astragalus membranaceus e l’Astragalus mongholicus.

La pianta, membro della famiglia delle Fabaceae, anche note come “Leguminose”, può raggiungere un’altezza di quasi un metro; si adorna di delicati fiorellini gialli, ed i suoi steli presentano una sorta di leggera peluria.

A suscitare particolare interesse, nel campo dei rimedi erboristici, sono senz’altro le radici della pianta, ricche di sostanze benefiche come flavonoidi, aminoacidi, vitamina E e vitamina C, e sali minerali.

La varietà “membranaceus” cresce perlopiù in Cina, in Mongolia e in Corea.

I benefici dell’astragalo per la salute

La lista dei possibili benefici attribuiti all’Astragalus è davvero molto lunga. Ciononostante, va detto che molti di questi presunti effetti non sono stati ancora dimostrati né confermati da studi scientifici adeguati, per cui saranno necessarie nuove ricerche prima di poter consigliare l’assunzione dell’astragalo per il trattamento o la prevenzione di alcune patologie.

Tradizionalmente, alla pianta sono attribuiti i seguenti possibili effetti benefici:

Riduce la stanchezza e la fatica nelle persone con sindrome da stanchezza cronica, specialmente se combinata con altre erbe medicinali Riduce i sintomi dell’allergia e quelli del raffreddore Riduce il rischio di sviluppare delle cardiopatie Migliora le funzioni del sistema immunitario, aiutando a prevenire raffreddori e malanni di stagione Riduce i livelli di infiammazione del corpo Migliora la qualità del sonno: alcune persone utilizzano l’astragalo per l’insonnia causata dagli eccessivi livelli di stress Abbassa la pressione sanguigna in modo naturale Protegge la salute del fegato e quella dei reni, prevenendo il rischio di infezioni nei soggetti con compromessa funzionalità renale Esercita effetti antibatterici e antinfiammatori: per questa ragione, il rimedio viene spesso impiegato anche a livello topico, sulla pelle Riduce gli effetti collaterali della chemioterapia, come nausea, vomito e diarrea Abbassa i livelli del colesterolo: più esattamente, l’astragalo aumenta i livelli del colesterolo HDL, anche detto “colesterolo buono”, riduce invece quelli del colesterolo LDL o cattivo Abbassa i livelli di zuccheri nel sangue: in Cina, il rimedio sembra sia ampiamente utilizzato nel trattamento del diabete di tipo 2 Ha effetti antiossidanti, per cui inibisce l’azione dei radicali liberi proteggendo il corpo dallo sviluppo di malattie croniche e dalla comparsa dei primi segni di invecchiamento.

Astragalo: studi scientifici ed efficacia del rimedio

Ma un integratore di astragalo può davvero offrire i tanti benefici che abbiamo appena elencato? Cosa ne pensa la scienza in merito a questo rimedio? Allo stato attuale, non tutti i presunti effetti dell’erba sono confermati da adeguati studi.

La maggior parte delle ricerche sono state condotte su modello animale, mentre quelle condotte sull’uomo sono di piccole dimensioni e spesso offrono risultati incoerenti.

In base ai pochi studi attendibili condotti sull’astragalo, si è osservato che la pianta può ridurre il rischio di infezioni, in quanto agisce come un antibatterico e antivirale naturale. La pianta si è dimostrata utile nel tenere a bada i livelli di zuccheri nel sangue e sembra possa effettivamente ridurre i danni renali nelle persone affette da nefropatie. L’astragalo, infine, può effettivamente alleviare la stanchezza.

Tuttavia, servono nuovi e più ampi studi prima di poter consigliare questo rimedio per il trattamento e la prevenzione di condizioni mediche. Durante i primi anni della pandemia di Covid, molte persone hanno iniziato ad assumere il rimedio per proteggersi da possibili rischi e complicazioni causati dal virus Sars-Cov-2. Tuttavia, non esistono prove che confermino l’efficacia di un tale uso.

Astragalo: come assumerlo?

Fonte: Pixabay

Come si assume l’astragalo? Spesso, le radici di astragalo vengono abbinate ad altre erbe medicamentose, selezionate in base all’effetto benefico che si intende ottenere. Le radici sono disponibili in commercio in diverse formulazioni: puoi trovare l’astragalo sotto forma di estratto liquido o tintura madre, in capsule e compresse o puoi acquistare la radice in polvere.

Le radici essiccate vengono spesso impiegate per la preparazione di tisane e decotti.

Nella Medicina Tradizionale Cinese, il huang qi viene somministrato anche per via endovenosa o tramite iniezione. Tuttavia, va detto che un simile utilizzo dovrebbe avvenire sempre e solo sotto stretto controllo da parte del medico.

Per quanto riguarda il dosaggio più adeguato, questo dipenderà da molti fattori, a cominciare dalla formulazione scelta e dalla condizione da trattare.

Astragalo: effetti collaterali e tossicità

Se assunto con moderazione, questo rimedio naturale è solitamente ben tollerato. Tuttavia, alcune persone potrebbero sviluppare effetti indesiderati come:

Mal di testa

Eruzioni cutanee

Affaticamento

Prurito della pelle

Naso che cola

Nausea

Diarrea.

La somministrazione per iniezione o per via endovenosa potrebbe provocare anche delle irregolarità del battito cardiaco.

Controindicazioni e interazioni farmacologiche

Come molti altri rimedi naturali, anche l’astragalo è sconsigliato per le donne in gravidanza e durante l’allattamento al seno, poiché non sono noti i possibili effetti indesiderati per la madre e per il bambino. Il rimedio è inoltre controindicato per coloro che soffrono di malattie autoimmuni, come il Lupus o la Sclerosi multipla, in quanto l’astragalo ha la capacità di aumentare l’attività del sistema immunitario.

Utilizza questo rimedio con cautela, solo dopo aver ricevuto un parere positivo da parte del medico, se hai il diabete o se soffri di ipertensione.

Interazioni farmacologiche

Per via dei suoi potenziali effetti sulla salute, l’astragalo non dovrebbe essere assunto insieme ad altri farmaci, soprattutto quelli che sopprimono l’attività del sistema immunitario, i farmaci che imitano gli effetti dell’ormone estrogenico e gli anticoagulanti.

Il rimedio non va assunto in combinazione con i farmaci antipertensivi e con i diuretici. Come nel caso di qualsiasi altro tipo di integratore naturale, prima di inserire l’astragalo nella tua routine quotidiana, consulta il parere del tuo medico curante.

Dove posso comprare l’astragalo?

Fonte: Pixabay

Se hai deciso di assumere questa erba medicinale e adattogena per migliorare la tua salute, puoi trovarla in diversi formati presso la tua erboristeria di fiducia.

In alternativa, puoi acquistare il prodotto in uno dei numerosi negozi on line dedicati ai rimedi naturali, facendo attenzione a scegliere un prodotto di buona qualità, che sia di origine biologica e certificata.

