Animali con le corna: quali sono?

Ci sono tantissimi animali con le corna. Il fatto è che le corna sono differenti fra di loro, sia come origine embriologica, sia come natura e materiali. Inoltre anche la forma e la lunghezza dei corni sono differenti a seconda delle specie di animali.

Andiamo dunque a vedere alcuni nomi di animali con corna, ma non prima di avere dato un’occhiata ai diversi tipi e alla loro funzione.

Tipi di corna negli animali

Le corna o il corno sono appendici ossee o di altri materiali di cui sono forniti alcuni animali. In alcune specie le corna sono fatte di osso vero e proprio, mentre in altri casi sono fatte di cheratina, la stessa sostanza che è alla base dei capelli. È il caso, per esempio, delle ossa dei rinoceronti.

Anche le forme delle corna sono differenti. Per esempio, nella capra di montagna le corna sono corte e dirette in avanti. Negli stambecchi, invece, le corna sono praticamente torte all’indietro e hanno dei solchi. Molto celebri le ossa dei cervi con palchi ramificati.

In alcune specie, sia i maschi che le femmine hanno le corna, magari con le corna dei maschi più lunghe. Nei cervi, invece, solamente i maschi hanno le corna, tranne che nelle renne. Proprio fra i cervi troviamo una specie con le corna più particolari: stiamo parlando delle alci.

Le corna dei bufali sono grandi e molto curve, mentre le gazzelle hanno corna piccole e appuntite.

Ma non solo i mammiferi hanno le corna: anche lo scarabeo rinoceronte ha dei corni, così come alcuni coleotteri. Senza dimenticare, poi, i camaleonti.

Animali con le corna: a cosa servono?

Le corna assolvono a diverse funzioni:

difesa

comunicazione

strumento

Tutti pensano che le corna servano a caricare e ferire rivali o predatori, ma in realtà non è esattamente così. Molto spesso anche i combattimenti sono ritualizzati. Questo perché le corna servono più che altro per comunicare. Più le corna sono grandi e sviluppate, più grande anagraficamente sarà il suo possessore e meno sarà consigliabile sfidarlo.

In altri casi le corna assolvono ad altre funzioni. Per esempio il diavolo del deserto le usa per dirigere l’acqua verso la bocca.

Animali con le corna: elenco

Sono tantissimi gli animali con le corna, impossibile elencarli tutti. Ecco qua i più famosi suddivisi per continente, anche se alcuni di essi sono presenti in più di un continente.

Animali con le corna in Europa

Ecco alcuni animali con corna presenti in Europa:

bovini

capre

camoscio

stambecco

caribù

cervo

muflone

renna

daino

bufalo

Animali con le corna in Asia

Questi sono alcuni animali con le corna presenti in Asia:

caribù

yak

rinoceronte

daino

markhor

saiga

Animali con corna in Africa

Tantissimi sono gli animali con corna presenti in Africa:

bovini

bufalo africano

cudù maggiore

antilopi

gazzelle

kob

silvicapra

impala

rinoceronte

giraffa

vipera cornuta

Animali con le corna in America

Vediamo anche alcuni animali con corna in America:

bovini

capra delle nevi

caribù

cervo

muflone

renna

daino

bisonte

bufalo

Animali con corni in Oceania

Ecco alcuni specie con corna dell’Oceania:

bovini

diavolo del deserto

daino

Animali con corna particolari

Ci sono alcuni animali con corni assai particolari o scenografiche:

stambecco delle alpi: la Capra ibex, presente anche qui da noi in Italia, ha corna molto robuste, incurvate all’indietro in punta e con delle profonde scanalature

saiga: la Saiga tatarica è un’antilope che, oltre ad avere un naso molto voluminoso, ha corna lunghe, sottili e a spirale

cudù maggiore : il Tragelaphus strepsiceros è un’altra antilope con corna lunga che formano una doppia o tripla curvatura a spirale. Viste di fronte hanno una forma a V

: il Tragelaphus strepsiceros è un’altra antilope con corna lunga che formano una doppia o tripla curvatura a spirale. Viste di fronte hanno una forma a V markhor: la Capra falcnoeri ha corna a forma di cavatappi

muflone: l’Ovis musimon ha le corna attorcigliate che formano delle spirali rivolte in avanti, ai lati della testa

addax: l’Addax nasomaculatus è un’antilope dalle corna lunghe e a spirale, ma rivolte in alto

Ma ci sono anche alcuni animali insospettabili dotati di corna:

scarabeo rinoceronte: l’Oryctes nasicornis è un insetto con un corno che ricorda vagamente quello di un rinoceronte. Lo usa per combattere contro i rivali per conquistare le femmine

vipera cornuta: il Cerast cerastes, oltre ad avere un morso letale, ha due piccoli corni che proteggono gli occhi dalla sabbia

diavolo del deserto: il Moloch horridus è una lucertola australiana che ha dei corni sulla testa che gli servono per portare l’acqua in bocca

camaleonte di Jackson: il Chamaeleo jacksonii ha dei corni sulla testa che sembrano quelli di un Triceratopo. Anche lui li usa per combattere contro gli avversari

Curiosità sugli animali con le corna

Ecco alcune curiosità sugli animali con le corna: