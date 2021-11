Le migliori alternative ai Roomba per pulire casa: le offerte del Black Friday di Amazon

Se stai cercando le migliori alternative ai Roomba per pulire casa senza più affaticarti troppo con aspirapolveri e scope elettriche, sei nel posto giusto. Oggi ti sveliamo quali sono i robot che possono spazzare tutte le stanze in autonomia, mentre noi ci dedichiamo a cose più interessanti. O siamo fuori casa per lavoro. Così tornando a casa potremo ammirare tutti gli ambienti lindi e perfetti.

In occasione del Black Friday su Amazon ci sono tantissime interessanti offerte che possiamo cogliere al volo. Non solo per quello che riguarda il marchio Roomba, sicuramente il più gettonato, ma anche il più costoso. Ce ne sono molti altri che svolgono le stesse funzioni e ci permettono di avere la casa sempre perfettamente pulita.

Un’idea regalo perfetta da fare e da farsi, che saprà convincere anche i più scettici riguardo un elettrodomestico che ha letteralmente cambiato l’esistenza di tutti coloro che hanno deciso di adottarlo nelle loro vite. Provare per credere.

Comprare un robot aspirapolvere ti semplifica la vita

I robot aspirapolvere puliscono casa al posto nostro. E già con questa definizione tutti dovremmo correre a comprarne uno: diventerebbe subito il nostro migliore amico. Si tratta di aspirapolvere automatizzati che fanno tutto da soli. Basta solo “addestrarli” e loro si muoveranno in maniera autonoma per tutta casa, evitando mobili e arredi, proteggendo ogni stanza e togliendo la polvere dappertutto.

10 motivi per scegliere un robot per pulire casa

Perché la polvere si forma di continuo. E il robot di continuo la porterà via. Perché così pulisce lei. E tu hai più tempo per fare altro. Perché la tecnologia può aiutarci. E allora sfruttiamola. Perché in casa ci sono bambini. E noi vogliamo che la casa sia sempre perfettamente pulita. Perché in casa ci sono animali. Prepariamoci a dire addio per sempre ai peli ovunque. Perché passare l’aspirapolvere è troppo faticoso. E per il robot è un piacere pulire al posto tuo. Perché mentre sei al lavoro lui pensa alla tua casa. E quando rientri è tutto pulito. Perché il robot aspirapolvere non è mai pigro. Al contrario di chi dovrebbe spesso pulire casa e si dimentica che è il suo turno. Perché pulisce ogni angolo della casa. Arrivando anche in punti nei quali non arriviamo mai. Perché i gatti si divertono tantissimo. E se non hai un gatto è ora di adottarne uno.

Come scegliere i migliori robot per pulire casa

Sono diverse le caratteristiche che devi valutare in base alle tue esigenze:

Potenza di aspirazione

Presenza di più spazzole, quella rotante e quelle laterali

Design del robot, quelli rotondi sono migliori di quelli squadrati

Mappatura della casa

Altezza del robot aspirapolvere, così da arrivare anche in posti difficili da raggiungere normalmente

Modalità di funzionamento, con possibilità di usare anche il programma per lavare i pavimenti e non solo aspirare la polvere

Funzione di asciugatura dei pavimenti dopo il lavaggio con acqua

Avvio programmato o da remoto

Sensori per non cadere o per individuare ostacoli e tappeti int empo

Ricarica automatica

Autonomia

Migliori alternative ai Roomba su Amazon per il Black Friday

Ecovacs Deebot T9+ robot aspirapolvere con stazione di aspirazione

Da Ecovacs Deebot T9+ ecco il robot aspirapolvere con stazione di aspirazione comodo per la casa. Il modello garantisce una casa pulita per settimane, con stazione di svuotamento automatico e filtro a tre strati, capacità di 2,5 litri. Arriva in ogni angolo, rileva tutti gli ostacoli e la pulizia si può personalizzare con l’app dedicata, che consente anche una mappatura più precisa. Aspira e lava.

Rowenta RR6871 Explorer Serie 20 RR6871WH, Robot Aspirapolvere Lavapavimenti

Da Rowenta una serie di robot aspirapolvere che aspira e lava ogni tipo di pavimento. Dotato di sensori a infrarossi, anticaduta e paraurti, riconosce ed evita gli ostacoli. Ha una lunga autonomia e tre modalità di pulizia, tra cui scegliere in base alle proprie esigenze. Ed è anche programmabile, oltre che avviabile tramite telecomando.

Ecovacs Deebot T9 (Novità 2021): Robot aspirapolvere con funzione Swipe

Ecovacs Deboot propone anche la sua novità 2021, il robot aspirapolvere con funzione di pulizia. Preciso e personalizzabile, pulisce ogni tipo di pavimento. Ha la più alta potenza di aspirazione della sua serie e rimuove anche i cattivi odori.

Rowenta X-Plorer Serie 75, RR7687, Robot Aspirapolvere

Si può acquistare subito e pagare a rate il robot aspirapolvere Rowenta X-Plorer, che scansiona ogni stanza, evita gli ostacoli e mappa tutta la casa per pulire in modo mirato e personalizzato. Aspira e lava i pavimenti grazie al sistema Aqua Force, che in una sola passata rende la casa super pulita. Funziona con un’app dedicata gratuita e anche con gli assistenti vocali Alexa e Google Home.

Cecotec Robot Aspirapolvere Conga 1790 Ultra

Da Cecotec il Robot Aspirapolvere Conga 1790 Ultra che si fa in quattro per noi: spazza, aspira, lava e strofina le superfici. Funziona con wi-fi e app dedicata e dispone di dispositivi anticaduta e antiurto, così da evitare ogni ostacolo. Possiamo controllarlo tramite smartphone e programmarlo. Disponibile anche la tecnologia Virtual Voice per collegare il robot agli assistenti virtuali, Alexa e Google Assistant.

E se proprio non puoi fare a meno dell’originale, ecco i migliori Roomba in offerta su Amazon per il Black Friday.

