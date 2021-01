Allerta vetro per sugo alle verdure biologico Carrefour BIO

Diffusa dal Ministero della Salute un'allerta vetro per alcuni lotti di sugo alle verdure biologico a marchio Carrefour BIO.

Allerta vetro per il sugo alle verdure biologico distribuito a marchio Carrefour BIO. A darne comunicazione il Ministero della Salute, che ha pubblicato un avviso di ritiro con le istruzioni per identificare i lotti interessati.

A rischio per la possibile presenza di frammenti di vetro sono i barattoli di sugo alle verdure biologico da 350 grammi. Il condimento è commercializzato dalla GS S.r.l. e risulta prodotto dalla Arc en Ciel Soc. Agr. Coop., sede dello stabilimento in via Roma 108, 10070 Capasse (TO).

Il numero di lotto a rischio è corrispondente alla data di scadenza o termine minimo di conservazione: 26.10.22. Al fine di tutelare la sicurezza alimentare dei consumatori, il Ministero della Salute ha diffuso alcune indicazioni su cosa fare in caso di acquisto:

I clienti che avessero acquistato vasetti appartenenti al lotto/TMC (che è indicato sul tappo come da foto) sono pregati di non consumare il prodotto e di riportarlo presso il punto vendita di acquisto.

Sugo con aglio e cipolla, benefici per il cuore

Ferma restando la necessità di tutelare la salute dei consumatori, è bene ricordare anche i possibili benefici derivanti da determinati alimenti o preparati. Secondo quanto affermato dai ricercatori dell’Università di Barcellona preparare un sugo con l’aggiunta di aglio e cipolla rappresenta un potente rimedio naturale a supporto della salute del cuore.

Stando a quanto pubblicato dai ricercatori catalani sulla rivista scientifica Food Chemistry, preparare (anche a casa) un sugo semplice con l’aggiunta di olio d’oliva extravergine, di uno spicchio d’aglio e di una cipolla tritata permette all’organismo di assumere un’importante dose di polifenoli. Questi antiossidanti rappresentano una delle chiavi per mantenere in salute i vasi sanguigni, in particolare le arterie.

Fonte: Ministero della Salute