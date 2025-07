Bustine anomale di questo integratore: scatta il richiamo per due lotti venduti in tutta Italia, si consiglia la restituzione immediata.

È stato diffuso un avviso di richiamo precauzionale per l’integratore alimentare Aligastril Gel, prodotto indicato nel trattamento di gastrite e reflusso gastroesofageo. Il marchio, distribuito dalle farmacie online Amicafarmacia e Farmaè, è stato segnalato per anomalie riscontrate in alcune confezioni immesse sul mercato.

Il richiamo riguarda due lotti specifici, identificati con i codici 25PF000272 e 25PF000463, entrambi confezionati in stick monodose da 12 ml, per un totale di 240 ml. Le date di scadenza corrispondono a maggio 2027 per il primo lotto e giugno 2027 per il secondo. Il problema segnalato è la presenza di bustine gonfie, elemento che ha fatto ipotizzare un’eventuale alterazione del contenuto dovuta a problemi di conservazione o possibili contaminazioni.

Dove è stato prodotto e perché è scattato l’allarme

L’integratore è prodotto dall’azienda Laboratori Aliveda Srl, con sede legale in viale Karol Wojtyla 19, nel comune di Crespina Lorenzana, in provincia di Pisa. La segnalazione è partita dopo che alcune farmacie online hanno ricevuto segnalazioni dirette da parte dei clienti, riferite a confezioni dal contenuto visibilmente alterato.

Secondo quanto comunicato dai rivenditori e confermato dalle autorità sanitarie, la causa esatta del rigonfiamento delle bustine non è ancora stata identificata, ma le analisi sono già in corso. L’azienda produttrice, in accordo con gli enti preposti al controllo, ha disposto l’immediato blocco della vendita dei due lotti interessati.

Non sono stati segnalati danni alla salute in chi ha già assunto il prodotto, ma si raccomanda la massima prudenza. Il richiamo ha valore puramente precauzionale, ma il consiglio è di non consumare nessuna bustina appartenente ai due lotti indicati.

Cosa fare in caso si possieda il prodotto ritirato

Le autorità raccomandano di controllare il numero di lotto riportato sulla confezione, solitamente visibile nei pressi della data di scadenza. Se il prodotto rientra nei codici 25PF000272 o 25PF000463, è necessario non assumere il contenuto, anche se non presenta segni visibili di alterazione, e restituirlo al punto vendita dove è stato acquistato.

Chi avesse acquistato il prodotto online può contattare direttamente il servizio clienti delle farmacie coinvolte per ricevere istruzioni sulla restituzione. Secondo quanto diffuso dal produttore, la procedura di ritiro è già in corso, mentre si attendono i risultati dei controlli effettuati sul contenuto delle bustine.

Il richiamo si inserisce in un contesto di vigilanza alimentare crescente, volto a garantire una filiera trasparente e sicura. Aligastril Gel, al momento, resta soggetto al ritiro solo per i due lotti citati: tutte le altre confezioni, appartenenti a produzioni diverse, non risultano coinvolte.