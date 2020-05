Salmonella, allerta per filetti di pollo congelati: avviso RASFF

Rischio salmonella per petto di pollo congelato proveniente dall'Ungheria, l'allerta lanciata dal sistema europeo RASFF per la sicurezza alimentare.

Salmonella all’interno di filetti di pollo congelati provenienti dall’Ungheria. Questo uno degli avvisi diffuso dal sistema europeo RASFF per l’allerta su alimenti e mangimi.

Secondo quanto riportato nell’avviso del RASFF i filetti di pollo risultano congelati, salati e con l’aggiunta di acqua. Dalle analisi risultano contaminazioni da Salmonella enterica – ser. Infantis. A segnalare il potenziale rischio è stata l’Italia, notifica data 8 maggio 2020. Il rischio è definito “serio”. L’allerta è presente tra i 64 avvisi (7 del Ministero della Salute italiano) pubblicati durante la settimana numero 19.

All’interno della lista di avvisi anche alcuni riferimenti per i quali non risultano interventi con carattere di urgenza. Un esempio sono alcune carni bovine italiane, ricavate da animali sottoposti a periodi di sospensione non sufficienti a garantire la sicurezza alimentare dei consumatori (rispetto ai medicinali veterinari somministrati).

Diffusi in Italia anche altri prodotti, per i quali non risultano presi provvedimenti d’urgenza: lombate d’agnello congelate (prov. Nuova Zelanda) con tossina di Shiga (Escherichia Coli); ostriche vive (prov. Francia) con norovirus (GII); cosce e ali di pollo refrigerate (prov. Polona) con Salmonella enterica – ser. Enteritidis.

Di fine aprile una precedente allerta diffusa dal RASFF e riguardante prodotti distribuiti in Italia. Si tratta di crema di spinaci surgelata, commercializzata perlopiù in Germania, ma diffusa anche nel Bel Paese, in Austria, Romania e Slovacchia.

Fonte: RASFF